La política útil se ejerce, no se publicita. El postureo político al que nos tienen acostumbrados otros partidos no va con nosotros, porque tenemos claro que lo que quieren los ciudadanos es que les resolvamos sus problemas... no que nos pongamos medallas por hacerlo. Lo más alto del podium debería estar reservado para aquellos que mejoraran la vida de los vecinos de esta provincia, no para los que solamente quieren aparecer en la foto. Por eso el pasado jueves Ciudadanos en la Diputación registró una moción en la que pedía a la Generalitat la autorización del Centro de Trasplantes de Riñón que ha solicitado el Hospital General. Una reclamación histórica que llevan años exigiendo los profesionales sanitarios y, lo que es más importante, 900 enfermos renales. Política útil, real, ya os lo había dicho.

Los datos son reveladores y bochornosos. Hay cuatro centros en marcha, dos en Alicante y dos en Valencia, y se acaba de aprobar el quinto... en el Hospital Clínico de la capital del Turia. Castellón que espere, la historia de siempre. Seguro que os suena. Todos los retrasos a la hora de vertebrar la Comunitat son intolerables pero, cuando se refieren a la salud de las personas, se convierten en imperdonables. Pacientes, familiares y profesionales llevan años pidiendo ese centro y sufriendo las consecuencias que supone su carencia. Al no tener centro autorizado, las pruebas para entrar en lista de espera de los enfermos castellonenses se eternizan, ya que nuestros pacientes comparten lista de espera con los de Valencia. Desde Alcer Castalia se ha denunciado en numerosas ocasiones que si se agilizaran esos trámites y se pusiese en marcha el centro se podría incluso lograr que un paciente no tuviera que entrar en diálisis.

Por si fuese poca esta discriminación con los enfermos castellonenses, los datos sitúan a la provincia de Castellón a la cabeza de la Comunitat en lista de donaciones. Así que somos los que más donamos pero menos donaciones recibimos. Seguro que también les suena. Castellón es una provincia rica en recursos y oportunidades. Sin embargo ha vivido y vive marginada por sus dos hermanas pequeñas. Porque ahora es el centro de trasplantes, pero antes fueron decenas de proyectos que pasan de largo y que siempre van a otros territorios. Da igual que sean carreteras no ejecutadas, recortes en trenes de Cercanías o traslados del CICU. Cuando hablamos de falta de vertebración del territorio hablamos de esto. De datos concretos, de centros hospitalarios de primera, segunda y tercera. Con los mismos grandes profesionales, pero sin los mismos servicios.

Es la eterna canción del verano. Esa que suena machaconamente en las emisoras de radio pero que aquí escuchamos en bucle todo el año. Castellón que espere, que se ponga a la cola. Como si nuestros impuestos no fuesen iguales a los de otras provincias. Tener menos población no puede ser sinónimo de tener menos infraestructuras. No es justo y denunciaremos esa discriminación hoy y siempre. Para eso nos donaron 23.000 votos en esta provincia. Ese es nuestro trasplante.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim