Un ciudadano elige a sus representantes políticos con la esperanza de que cumpla su función, que le represente como merece, pero sobretodo que escuche sus problemas y necesidades y haga lo posible para solucionarlos. Los castellonenses que tienen un bar o restaurante en la calle Campoamor de Castellón tienen la necesidad de montar mesas en la calle debido a la limitación de aforo que todavía impera en el interior, sin embargo a diferencia de otras calles semipeatonales, el Partido Socialista no les permite montar las mesas. Peor aún, ni si quiera les han escuchado, incomprensiblemente les dan la espalda.

Lo mismo les sucede a los vecinos de Marjalería, a los que, como he contado en estas líneas, se les inundan las casas sin que el Partido Socialista ni su alcaldesa dé la cara, a pesar de haber transcurrido un mes desde que rechazaron la moción que presentamos desde el Partido Popular para solucionar el problema. 300 familias que presentaron sus firmas pidiendo soluciones hace ya casi 11 meses y que aún no han obtenido respuesta de su gobierno municipal que una vez más se pone de espaldas. Por no hablar del ninguneo a los vecinos y comercios de la avenida Lidón. Los chiringuitos que se instalan en las playas de Castellón en los meses de verano aún no han podido montar, a diferencia de municipios limítrofes como Benicàssim, algo que se repite como el año pasado por no haber hecho los deberes a tiempo desde un Partido Socialista que sigue sin gerente en el Patronato de turismo y sin plan para atraer turistas como ya están haciendo otros municipios. Los autónomos castellonenses que lideran estos chiringuitos y las personas que trabajan en ellos reciben de su ayuntamiento también la espalda. Y el gobierno municipal da la espalda a todos estos ciudadanos y al resto de Castellón sin tener todavía unos presupuestos aprobados en pleno junio, sin aprender de sus errores.

Secr. Gen. y Portavoz adjunto PPCS