La infancia migrante siempre ha sido la parte de la población más invisible. Y si se ha visibilizado ha sido con cierta tendencia de sensacionalismo que impacta en la sociedad, que nos emociona, nos impresiona, pero allí se queda.

No es muy lejano el recuerdo de aquella foto de 2015 que dio la vuelta al mundo con la imagen de Alan, un pequeño que se transformó en un icono del conflicto sirio, que perdió la vida cuando escapaba con su familia rumbo a Grecia. Se trata de niños y niñas que huyen de la guerra buscando refugio fuera de sus países de origen.

Pero también se trata de niños y niñas que, por diferentes motivos, se encuentran indocumentados. Sobre el número de la infancia indocumentada en Europa, podríamos decir que no contamos con una estimación fidedigna, como tampoco la tenemos del número de migrantes indocumentados. En los últimos tiempos se ha intentado a nivel nacional obtener una estimación verosímil del número de niños indocumentados. Como ejemplo puedo citar que en Reino Unido se estima que viven entre 190.000 y 241.000 niños indocumentados. En España, según el informe de Save the Children que nos han hecho llegar a todos los representantes públicos en les Corts hace unas semanas, se estima que hay alrededor de 147.000 niños y niñas migrantes. En la Comunidad Valenciana son casi 20.000.

El mencionado informe nos da muchas luces sobre esta doliente situación de la infancia migrante en España. La triple vulnerabilidad a la que se exponen los niños y niñas indocumentadas es como menor de edad, como persona migrante y como persona en situación administrativa irregular. La situación de irregularidad de estos niños los sitúa en un alto riesgo de pobreza y de exclusión; y constituye una injusticia que no puede perpetuarse más. La vida de estos niños y la de sus familias está marcada por la incertidumbre e inestabilidad en muchos ámbitos, como el acceso a servicios, la vivienda, la situación socioeconómica, la vida escolar y familiar, entre otros. Nuestro trabajo como representantes públicos debe dirigirse a mejorar la vida de estas personas.

Hace una semana la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció que el gobierno está avanzando en la revisión del sistema de atención y acogida de los menores inmigrantes que llegan solos a España con el objetivo de conseguir un modelo permanente y compartido con las comunidades autónomas. Como digo vamos avanzando, aunque queda mucho por hacer.

La calidad de las democracias y la solidaridad de las sociedades se mide por la forma en que protegemos y procuramos bienestar a los menores de edad, incluso a los niños y niñas indocumentadas. Pese a que muchos de estos niños migrantes no cuentan con la compañía de personas mayores, la gran mayoría vive con sus padres o madres, o al menos con uno de ellos. Muchos han nacido en España o han vivido suficientes años aquí, o en otro país de Europa. El asunto es que son niños y niñas indocumentadas que no merecen perpetuar esta situación, porque ellos no son los responsables de vivir en situación irregular en un país extranjero. Los responsables son las instituciones, son los gobernantes, somos los representantes públicos.

Parafraseando a Gabriela Mistral, «El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde».

Diputada autonómica en les Corts por Unides Podem