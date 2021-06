Estem travessant l’equador de l’actual legislatura de la gestió municipal a Borriana, una legislatura de continuïtat amb l’anterior, en què hi va haver un canvi de govern que gestiona de manera diferent: treballant per la igualtat, la diversitat i la sostenibilitat, perquè tots i totes es puguen sentir a gust gaudint dels espais públics.

Tot i que aquesta legislatura, dissortadament, ha estat marcada per la crisi sanitària i socioeconòmica derivada de la pandèmia pel coronavirus i, com a conseqüència, dos anys molt complicats per a tot el veïnat de Borriana afectat pels contagis, els brots, l’estat d’alarma, el confinament, les desescalades, el pla de vacunació, la reactivació i el retorn a la nova normalitat. Afegint, a més, una bona quantitat de sacrificis i resistència de tots i de totes per afrontar una lluita sense treva contra el virus i les seues conseqüències.

En aquestes circumstàncies, la legislatura ha estat centrada a Borriana en la implementació d’un pla de reactivació econòmica i social municipal amb mesures diverses en relació als tributs, impostos i taxes amb ajudes econòmiques concretes i objectives, per tal de pal·liar no només les pèrdues ocasionades en l’àmbit domèstic, sinó també d’afavorir la recuperació dels autònoms, les pimes i els sectors productius més afectats per la desacceleració davant la paralització econòmica a conseqüència de la crisi.

A pesar de la pandèmia, que ha alentit projectes, també s’han portat endavant altres iniciatives i objectius molt rellevants, amb la gestió i consecució de finançament d’altres administracions, com ara, la unió ciclopeatonal del Grau amb Borriana, o d’altres que estan ja en marxa, com l’edifici de l’antic ambulatori, el nou IES Jaume I, la recuperació de la Bosca, les obres del Centre d’Atenció Primerenca comarcal i, fins i tot, l’impuls de grans projectes paralitzats per la ineficàcia dels governs conservadors, com el projecte de Sant Gregori.

Dos anys de faena dura i tenaç que les borrianenques i els borrianencs ja han pogut comprovar que està donant molt bons resultats, tancant uns projectes i iniciant-ne de nous per continuar fent créixer la nostra ciutat. Dos anys en què l’equip de govern segueix amb el mateix objectiu de fer realitat el model de ciutat que volem per a la nostra ciutadania.

A l’Ajuntament sabem que la gestió municipal és un treball de lluita diària. En dos anys hem aconseguit portar endavant grans projectes que eren una necessitat per a Borriana, però eixos projectes només han sigut possibles amb les aportacions diàries dels treballadors municipals i de l’equip de govern al llarg dels dos anys. Perquè només el treball de cada dia ens dona la satisfacció de vore tot el que es fa per les persones i per la ciutat.

I ho seguirem fent, com sempre, sense soroll ni ostentacions, pedra a pedra, sense pauses, treballant pel progrés d’una gran ciutat, Borriana, i per la nostra gent, els borrianencs i les borrianenques.

Alcaldessa de Borriana