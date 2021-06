Tres anys, tres, són els que ha complit Pedro Sánchez com a president de Govern. En juny de 2018 triomfava la moció de censura contra Mariano Rajoy i formava el primer dels seus governs. Dues eleccions després, en gener de 2020 es configurava un nou executiu. No han sigut tres anys fàcils, ni molt menys. És probable que vostè tinga ja formada una opinió sobre la gestió socialista d’aquests tres anys, en tot cas, amb ànim de discussió serena i assossegada (quasi res!), m’agradaria ficar sobre la taula alguns dels seus aspectes més positius, en la consciència clara que com en tota obra humana, també hi haurà hagut indecisions, mancances i clares errades. En tot cas, d’aquestes el faig ja sabedor, doncs, és signe dels nostres temps que els mitjans de comunicació, les xarxes i totes les noves tecnologies del món mundial es facen ressò més dels malencerts que dels encerts, més de les equivocacions que dels èxits.

Anem enllà. En el seu permís, tractaré de ressaltar tres característiques positives del Govern: es tracta d’un govern actiu i treballador - que no és poc! -, un govern fortament constitucional -què em dius!-, i un govern social – què menys! -. Si vol, comencem pel final. Si és un govern socialista, pensarà, que menys que ser un govern social, i de segur tindrà raó, però, crec que es molt pertinent recordar-ho. No vaig a dir que vivim una crisi sense precedents, perquè encara que no siga equiparable, fa pocs anys vam viure, també, una forta crisi, la financera del 2008. No sé si serà o no equiparable, deixe en les seus mans la comparació entre una eixida i altra de la crisi; ara, el que no té precedents és l’escut social ficat en marxa pel Govern per donar resposta no tan sols a la crisi sanitària, sinó també a la crisi social que porta aparellada. Els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) són una mesura veritablement excepcional, que com ja està assumida pareix que ja no es valora. Prompte suposaran 40.000 milions d’euros i a més a més són fruit del diàleg, l’acord i la concertació entre els sindicats i els empresaris. Parlar i arribar a acords és possible. A més a més, hi ha altres mesures: pujada del salari mínim, recuperació del subsidi per als majors de 52 anys, ingrés mínim vital, cobertura social i drets per als autònoms, pujada de les pensions i del salari dels empleats públics, equiparació dels permisos de paternitat i maternitat... No pareix que estiga gens malament! No creu?

Discurs d’investidura

«Un gobierno que cumplirá y hará cumplir la Constitución» va dir Pedro Sánchez en el seu discurs d’investidura. I així ha sigut. No es que, tan sols, haja cumplit la Constitució en la seua lletra, no podria ser d’altra manera, és que està desenvolupant el veritable esperit de la Constitució del 78. Una Constitució que adquiria tot el seu sentit, tota la seua força, del diàleg, de la reconciliació, de l’assumpció que en ella cabíem tots. «Aquí cabemos todos o no cabe ni Dios» deia molt bé Víctor Manuel. Malgrat el que diuen alguns, és molt constitucional i està molt d’acord en el sentit més primari i originari que va orientar la nostra benaurada transició el que es proposen els constitucionals indults per donar de nou la mà als separatistes i es reinicie una via política, que mai haguera tingut que ser abandonada. «Que els nostres socis no recolzen la Constitució del 78», és la crítica que sovint es fa. D’acord, no la recolzen, però són partits plenament legals i des del pacte, el diàleg i l’assumpció compartida de les tasques de govern es poden sumar a l’organització comuna de la convivència en llibertat i democràcia, que és la finalitat última de tota Constitució.

I és un govern esforçat, actiu, treballador. Malgrat tot el que ha suposat estar en pandèmia, l’activitat legislativa ha anat endavant. S’han aprovat importants lleis que desenvolupen drets i milloren la vida de la gent: la llei de l’eutanàsia, la llei d’educació, la del canvi climàtic, la de la protecció de l’infància. I a més a més, s’ha fet front a una pandèmia amb mesures molt dures, excepcionals, difícils amb poca col·laboració i empatia per part de l’oposició, però donant la cara, buscant solucions i ara gestionant la vacunació de manera exemplar i desenvolupant un pla de recuperació, transformació i resiliència que canviarà aquest país. Al temps!

