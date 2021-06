A través de la música y la representación teatral se llega a los lienzos de Vicent Castell Domènech, uno de los mejores pintores que parieron en este lugar, Castelló del Riu Sec. En eso consiste el espectáculo cultural que tiene lugar en el Museu de Belles Arts de la capital de la Plana. La Vida y obra de Vicent Castell Domènech se pudo disfrutar los dos últimos fines de semana, y se podrá disfrutar de nuevo el 19 y el 20 de este junio, que se nos muestra ya un pelín caluroso. El espectáculo cultural, vecinos, es trabajo y calidad europea y, a pesar de la incipiente artrosis, a uno no le desagradaría ser vocero y propagandista de estos sencillos y grandes eventos a un tiempo.

Los espectadores acuden en grupos limitados; limitados, claro, por el recinto de las salas de pintura y por la pandemia de la molesta mascarilla. Dura alrededor de 60 minutos, y lo inician dos musas o histriones a la manera del antiguo teatro grecolatino. Saludan al respetable disfrazadas con mono azul de mecánico: Marta Vicent y Paula Escamilla. Son herederas de la tradición de saltimbanquis toscanos, maestras en gesticulación y expresión corporal; mezclan la acción y dicción de sus palabras entre el público, como corresponde a todo teatro callejero y popular. Marta y Paula son las guías que conducen a las telas de Castell Domènech. Por lo general realizan su trabajo en clave humorística. Y de tal guisa, un destornillador se convierte en el talismán que aporta ingenio al arte, aunque a renglón seguido indiquen que Tiziano es un pesado. En otras ocasiones es el tono de las muchachas mucho más lírico: un trapo rojo se transforma en el bebé al que se acaricia tras el parto, o el tono de sus voces varía, casi se quiebra, cuando se refieren a los personajes que permanecen o intentan salir de los lienzos al final del espectáculo.

El límite entre la vila i el raval de agricultores

Y las musas nos trasladan a finales del siglo XIX, a la casa donde nació en la capital de la Plana Vicent Castell Domènech. Eso fue por donde el Descarregador, hoy llamado plaça Clavé. El límite entre la vila i el raval de agricultores. De familia humilde, el pintor ayudaba durante su infancia a su progenitor en las tareas del cáñamo y la goma de suelas. Su padre era alpargatero y los recursos económicos familiares no eran sobrados. Pero Vicent estaba sobrado de talento con un lápiz en la mano para dibujar, y un pincel y una tela donde pintar. Las musas, esas saltimbanquis toscanas que actúan en el País Valenciano, nos instruyeron sobre la formación académica del artista que pasó por todo el santoral de la pintura: la academia de bellas artes de San Carlos en Valencia, la de Sant Jordi en Barcelona, la de San Fernando en Madrid, con descansos pausados en París y Roma. Vecinos, a uno se le fijaron en la pupila dos cuadros. El primero lo pintó Vicent cuando quizás todavía se contemplaba l’Estany del Lluent en la marjaleria junto al Riu Sec. Un lienzo lleno una luminosidad a lo Sorolla, Segadors castellonencs, los trabajadores del arroz. No hay en el mismo solamente costumbrismo, porque el cuadro es tema y no anécdota social en el porche de una modesta alquería. Y el segundo era Laparotomía, una pintura relacionada con el saber y la ciencia, y con el análisis por los médicos de entonces de los órganos del vientre; un cuadro emparentado temáticamente con la Lección de anatomía del holandés Rembrandt. Nuestro Castell fue maestro de la pintura tan discreto como genial. Remodeló el parque Ribalta, cuando prefirió, hace un siglo, ser antes concejal de su pueblo, junto al Riu Sec, que laureado artista en una gran urbe. No se pierdan, vecinos, ni sus cuadros ni el espectáculo.

Y se me olvidaban los acordes de guitarra, la improvisaciones musicales con resonancias que recordaban a Albéniz, Granados o Falla. Las manos delicadas y la cuerdas de Antoni Porcar, el hijo de La Pigà, la propietaria del horno del conocido Belén navideño de Castelló. Notas delicadas y suaves, muchas horas de ensayo. Al mediodía, uno volvía a su casa con el sabor de las musas y la música de Porcar. Pero blasfemaba también silenciosamente en arameo, urdu y farsi, al pensar en el poco conocimiento que tenemos de artistas tales como el hijo del alpargatero.