La distància que separa l’Hospital Clínic de l’Hospital la Fe de València són 7,6 quilòmetres. I aquesta dada és important per al tema del qual els vaig a parlar. Doncs ara mateix hi ha dos hospitals de la Comunitat que aspiren a ser unitat de trasplantament renal: l’Hospital Clínic de València i l’Hospital General Universitari de Castelló.

Des de Compromís tenim clar que és imprescindible que l’Hospital General Universitari de Castelló siga un centre de trasplantament per als malalts renals. Els motius corresponen a la necessitat de donar la millor assistència sanitària. Tenim molt bon equip i som una província líder en donació d’òrgans, especialment de renyó, un fet que no podem deixar passar i que Conselleria de Barceló hauria de tindre en compte, a l’hora d’atorgar al General la capacitat de trasplantar.

La petició que fa l’Hospital General no planteja ser un centre autònom, sinó un centre coordinat amb l’Hospital la Fe, conscient que les col·laboracions entre els diferents equips hospitalaris és la millor manera de crear sinergies, de ser eficients, però sobretot de descentralitzar el servei i apropar-lo a la població.

A més de tot açò Compromís vam portar a Les Corts valencianes una proposició perquè la nova unitat de trasplantaments de renyó de la Comunitat Valenciana estiguera a Castelló, una proposició que va ser aprovada per unanimitat l’any 2018 i que ara la Conselleria no pot, ni deu ignorar.

Si vostés tenen familiars o amistats que hagen estat trasplantats, els convide a parlar amb alguna persona que ha tingut un trasplantament de renyó, li pregunten per eixe episodi en les seues vides. Quan l’òrgan comença a fallar, quan la vida es va complicant, eixos dies d’espera quan saben que són els següents de la llista, quan, per fi, et telefone a les dos de la matinada i has d’anar a la Fe, quan deixes ta casa per a rebre eixe òrgan que et donarà una segona oportunitat... Eixos moments es graven a foc i eriça la pell escoltar els testimonis de qui ho ha viscut en primera persona. Perquè no són xifres, són persones.

El que sí que és una xifra significativa és la que els nomenava al principi. Són 7,6 els quilòmetres que separen els dos centres hospitalaris amb unitats de trasplantament de renyons a València. Dos unitats que seran independents, quan en el territori valencià és tan ampli i té tanta població sense un centre de referència proper. Si el Clínic obté el permís per trasplantar i Castelló no, serà una mala decisió política, una decisió que ens perjudica als habitants de les comarques de Castelló. I una decisió que cal que la consellera corregisca de manera immediata.

Si a l’Hospital General Universitari de Castelló li faltava algun requisit per rebre la unitat de trasplantaments, el que ha de fer la Conselleria de Sanitat és remar a favor, ajudar al centre a complir-lo. Negar-nos aquests serveis tan necessari per a acumular-los a València és una errada majúscula que no podem deixar passar.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló