Compromís té clar que el model energètic que necessita el nostre territori n’és un de proximitat, de comunitats energètiques locals en xarxa. La transició energètica és una ferramenta més per fer front ja al repte climàtic, però també serà clau els pròxims anys per combatre el despoblament, ja que generarà llocs de treball de qualitat.

El que proposem és un model diferent del de les macroinstal·lacions de generació d’energia fotovoltaica i eòlica que hauran de transportar tot el que generen a través de l’autopista elèctrica que coneixem com a MAT. Al Maestrat ja en tenim d’experiència amb macroprojectes que beneficien les quatre panxes contentes de l’Estat mentre ací ens tremola el terra.

De la mateixa manera que Compromís vam treballar de valent per desmuntar el Castor, ara aturarem la MAT perquè tenim una proposta factible i alternativa a la dels oligopolis.

El darrer ple de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert va aprovar per unanimitat la iniciativa presentada pel nostre grup per a impulsar aquest canvi en el model energètic municipal a través de la creació de dues comunitats energètiques. L’acord també inclou el compromís de l’equip de govern de revisar el PGOU per limitar l’extensió de les zones.

Sembla un xicotet pas, però és el primer cap a una revolució. Forma part d’una estratègia major, engegada per la Conselleria de Transició Energètica de Mireia Mollà, que constituïx un moviment per la descarbonització. En la mateixa línia es troba el Pla de Transició Energètica impulsat per Ignasi Garcia a la Diputació.

Compromís per Alcalà-Alcossebre evitem l’especulació i fomentem una energia més neta a uns preus justos. Amb el vostre suport, farem més!

Portaveu de Compromís per Alcalà-Alcossebre