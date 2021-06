La vacunació avança a passos de gegant i ens ofereix un motiu per a l’esperança: aquesta setmana, avançant-se fins i tot a les previsions inicials, a la Comunitat Valenciana s’està començant a cridar per a immunitzar a la generació més nombrosa, en la qual m’incloc, la que va dels 40 als 50 anys. Més de tres milions de persones han rebut alguna de les dosis necessàries per a garantir la major immunitat al virus possible. D’elles, un total de 1,1 milions ja tenen la pauta completa.

I davant d’aquestes dades per a l’esperança, podem dir amb orgull que Vila-real està sent també part clau d’aquest procés. El Punt de Vacunació que s’ha habilitat en el Centre de Congressos, Fires i Trobades, un dels 32 primers espais de vacunació de tota la Comunitat, que s’han ampliat ara fins als 133, és, a dia de hui, un centre referent en la lluita contra la covid-19 a través de la vacunació massiva.

No hauria estat possible sense el treball conjunt i coordinat de molta gent. Començant pel personal del departament de Salut de la Plana, l’hospital i els centres de salut de la ciutat, fins a la Policia Local, la Regidoria de Congressos, el servei municipal de Protecció Civil, Serveis Públics Vila-real i l’àrea de Mobilitat. Tots ells, reunits en una mesa de coordinació que vaig crear per a garantir el procés el passat 12 de març, s’han bolcat per fer possible que la immunització generalitzada de la població discórrega, com no, amb la major normalitat i efectivitat possibles.

Els 11 boxes del Centre de Congressos, les connexions d’infraestructura i fibra amb què vam dotar el recinte, l’ordenació del trànsit, la dotació d’un servei d’autobús gratuït, l’habilitació d’aparcaments, que prompte millorarem encara més i, per suposat, l’eficiència, la professionalitat i el saber fer del personal sanitari són algunes claus de l’èxit del procés. Sense oblidar la responsabilitat de vila-realencs i vila-realenques, també de veïns d’altres poblacions castellonenques, que estan responent a la crida de la Conselleria de Sanitat d’una manera impecable. Com impecable està sent també la tasca administrativa de la Generalitat per a fer possible una vacunació ordenada que arribe a tota la població en el menor temps possible.

No és la primera infraestructura que la ciutat de Vila-real posa a la disposició de la lluita contra el virus: abans, hem cedit també la residència del Centre de Tecnificació Esportiva com a hospital auxiliar i l’alberg de l’ermita com a habitatge per a temporers en cas de necessitar aïllament.

En aquest cas, el motiu d’orgull és doble. Perquè d’aquella nau buida i desaprofitada que vam trobar en 2011 sota el nom de Casal de Festes, hem fet, 10 anys després, un espai per a l’esperança i un referent en la lluita contra la pitjor amenaça a les nostres societats de la història recent. D’aquell espai per a paelles, empedraos i poca cosa més, vam fer un centre del segle XXI, per a la celebració de Congressos, Fires i Trobades. I aquella inversió, que possiblement no tots van entendre, ens ha permés ser part activa en el procés de vacunació massiva. El procés que ens ha de fer més forts per a guanyar la batalla definitiva al virus. Junts, seguim avançant.

Alcalde de Vila-real