La ley es igual para todos. Es la base principal de la democracia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede actuar como si fuera un rey absoluto y sacar adelante los indultos que ya está preparando para los golpistas del referéndum ilegal del 1-O de Cataluña.

Lo hace a pesar de la condena de 9 a 13 años por malversación y sedición que pesa sobre ellos, de que los tribunales ya se han posicionado en contra de la propuesta, de que los autores de este ataque a la unidad de España y a la Constitución no se han arrepentido ni tienen la intención de hacerlo. Unas acciones que generaron revueltas, fractura social o gravísimas pérdidas económicas de las que Cataluña todavía no se ha recuperado, con una fuga de empresas y capitales sin precedentes.

La igualdad y la justicia no son monedas de cambio. Para nada. Pedro Sánchez no puede retorcer nuestro Estado de Derecho, el de todos los españoles, en beneficio propio. Es decir, perpetuarse en el sillón de la Moncloa, como así parece ser. Cueste lo que cueste, pese a quien le pese. Aunque sea a costa de fracturar a los españoles.

Por eso el Partido Popular ha salido a la calle a ser una vez más el altavoz de todos los ciudadanos que dicen No a los indultos y Sí a la Justicia. En apenas una semana hemos recogido casi un millar de firmas solo en la ciudad de Castellón. También, mañana domingo, a las 11.30 horas, celebraremos una gran recogida de firmas y concentración, que tendrá lugar en la plaza María Agustina de la capital de la Plana. Será un no a los indultos alto y claro. Pedro Sánchez y el PSOE tendrán potestad para indultar, pero deben saber que lo harán de espaldas a los jueces, a los castellonenses y al conjunto de los españoles, que no es poco.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón