En los momentos difíciles es cuando se demuestran los cariños, las verdaderas amistades, y se pone a prueba la solidez de un compromiso o una alianza. Por eso, elegir Oropesa este verano se ha convertido en mucho más que apostar por un destino de referencia nacional para disfrutar de las vacaciones. Este 2021 no solamente vamos a recibir a turistas, este año vamos a recibir amigos y entusiastas de nuestra localidad; miles de visitantes, también supervivientes de una de las mayores tragedias de la Humanidad. Lo tenemos muy presente, no podemos olvidarlo. No va a ser un verano más. Es el verano de la vacuna, las mascarillas, el gel y las distancias, de la precaución y de no bajar la guardia. Y es que empezaremos a ver la luz al final del túnel. Un túnel que ha sido largo y muy oscuro.

A lo largo de las últimas décadas, Oropesa se ha ganado a pulso estar en lo más alto de la excelencia turística de esta provincia. Un éxito que ha se ha trabajado muchísimo desde la Concejalía de Turismo y acompañada de la Concejalía de playas, para prepararlas para todos. El tejido empresarial también organiza jornadas gastronómicas para deleite de quienes nos visitan y, por supuesto, nuestros vecinos levantan las persianas de sus negocios para atender nuestras necesidades. Juntos hemos superado toda clase de dificultades y creado un frente común de cooperación por el progreso de nuestro municipio. La misma colaboración que hemos encontrado ante la pandemia, cuando nos ha atacado con toda su virulencia.

Ha sido durísimo para los comercios y empresas locales, en todos los sectores, pero especialmente en los vinculados al turismo. Como la canción del Dúo Dinámico, resistimos, y ahora ha llegado el momento de un último esfuerzo colectivo para recomponer todo aquello que el virus nos robó. Ahora, más que nunca, es momento de volver a Oropesa. De vacaciones o a disfrutar de nuestro casco histórico o el paseo marítimo. Os necesitamos para volver a llenar las terrazas de ilusión, los comercios de clientes y nuestras fantásticas playas de bañistas. Soy consciente que esta es una provincia grande y con rincones preciosos en el interior y la costa, no dejemos de visitarlos este verano, más que nunca. Estoy seguro que encontraréis el momento y el lugar para, dentro de esa ruta, venir a Oropesa. Os estamos esperando con los brazos abiertos. Como siempre.

Portavoz de Ciudadanos y vicealcaldesa en Oropesa del Mar