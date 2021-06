Així ens vam quedar al darrer ple de l’Ajuntament en veure el grup socialista alinear-se amb Vox per votar en contra de la creació del Consell Local de les Dones. I dic perplexes perquè malgrat que ja ens tenen acostumades a votar-nos en contra, les seues explicacions van ser del tot insuficients. Anem a pams.

Al nostre país les dones patim violència psicològica i física a diari i el terrorisme masclista acaba amb la vida de centenars de dones any rere any. A hores d’ara ningú pot negar que el patriarcat està colpejant les dones de manera brutal. I el pitjor de tot és que la societat ha normalitzat esta violència i estem patint un rearmament patriarcal.

Històricament, les dones han sigut excloses dels espais públics, i la manca de perspectiva de gènere i la socialització rebuda dificulta la nostra participació en igualtat de condicions i oportunitats. La crisi derivada de la pandèmia ha servit com a revulsiu de moltes dones que s’han adonat que només costat a costat poden fer-se visibles i lluitar pels seus drets. És per això, i a l’empara de la Llei Orgànica d’Igualtat de l’any 2007, que va crear els Consells Locals de les Dones, que vam proposar la creació d’aquest òrgan a Vila-real. Per dotar la nostra ciutat d’una ferramenta que ja tenen ciutats com Barcelona, València, Ontinyent o Castelló.

Però els socialistes amb la seua majoria absoluta van tombar la moció argumentant que, tot i que potser siga el moment idoni per crear aquest consell, ells ja estan treballant per la igualtat. Qui sap si tornarem a tindre un déjà vu, com amb el 4t institut, i la nostra proposta es convertirà en el proper projecte estrela de l’equip de govern. Tindrem Consell Local de les Dones? Chi lo sa!

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real