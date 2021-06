Almassora va viure una revolució l’any 2015, quan un govern de progrés va posar fi a més d’una dècada de retallades, retrocessos i bloqueig. Malauradament, eixa inèrcia la va trencar el PSOE després de les eleccions municipals de 2019 quan va decidir alinear-se amb la dreta i formar un govern amb el quasi extint Ciudadanos.

Després de quatre anys molt prolífics amb Compromís al govern, hem passat a una execució molt baixa d’inversions (només un 1,8% en el primer trimestre de l’any) i l’abandonament o la paralització de projectes indispensables per als veïns i les veïnes del nostre poble.

Actuacions com el centre juvenil s’han tret de l’agenda política i d’altres com l’obertura de l’avinguda de la Mediterrània ni tenen data d’inici. I els terrenys per a la pantalla verda? Sense adquirir encara.

El gruix del pressupost el marquen els projectes subvencionats per altres administracions, com els fons europeus que vam aconseguir l’any 2017 o el Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, el qual permetrà construir els col·legis Santa Quitèria i Ambaixador Beltran i reformar i ampliar l’IES Álvaro Falomir, a més d’actuacions importants en altres centres educatius al llarg dels pròxims anys.

Gràcies al treball de Compromís a la Generalitat, no només podrem posar fi a les aules prefabricades, sinó que tenim un aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes i més oferta formativa.

Almassora disposarà també de dos aules de 0 a 2 anys el curs que ve i d’un cicle formatiu més.

Poc o gens s’ha avançat, en canvi, en els projectes que depenen de l’Ajuntament. Els del Pla Director d’Instal·lacions Esportives com el pavelló poliesportiu, el de Santa Quitèria, els de Turisme... tots segueixen sense executar ni pareix que hi haja previsió de fer-ho. No cal anar molt lluny: el trinquet, pràcticament acabat en finalitzar la legislatura passada, continua tancat al públic. I el més perillós és que tenim quantioses ajudes que podríem perdre i deixar escapar una oportunitat històrica per a millorar el nostre poble.

Els dos anys de govern virat a la dreta han suposat un preocupant recés que ens pot eixir molt car.

Des de Compromís vetlem per tal que seguim avançant i es treballe no per a la foto, sinó per als veïns i les veïnes d’Almassora. Per sort, Almassora compta per als governs amb Compromís i seguim tenint llums molt potents entre tantes ombres.

*Portaveu del grup municipal de Compromís per Almassora