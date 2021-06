Què tenim en comú la Vall d’Uixó, Moncofa, Nules, la Vilavella, Xilxes, la Llosa, Almenara, Artana, Eslida i Alfondeguilla? És obvi que tots som municipis de la Plana Baixa, però també hem unit els nostres esforços per a fer front a un dels pitjors problemes que patim: la desocupació. Sabem que si treballem de manera conjunta arribarem més lluny, aprofitant les potencialitats que cadascú tenim i posant-les al servei de la resta de la comarca perquè tots puguem aprofitar-les.

Un exemple d’esta tasca conjunta que estem realitzant és l’Estratègia d’Ocupació que vam presentar fa una setmana en Nules. Este full de ruta articula 10 objectius específics amb més de 50 propostes concretes que són molt necessàries en estos moments, perquè la crisi sanitària de la covid-19 deixa una crisi social i econòmica que hem d’afrontar junts, sense tenir en compte quin partit governa en cada ajuntament. La situació requereix altura de mires i això estem fent, sumar forces pel bé comú. Per això vull agrair la predisposició que han mostrat els alcaldes i alcaldesses per a remar junts.

En la confecció del pla estratègic hem comptat amb la col·laboració de l’Institut de Desenvolupament Local de la Universitat Jaume I, que també va elaborar el diagnòstic de la comarca. La indústria, el turisme, el comerç i l’agricultura tenen un gran potencial com a agents creadors d’ocupació si tenim una estratègia comuna. I això és el que hem fet, crear-la perquè els 67.000 habitants dels 10 municipis que formem el Pacte Comarcal per l’Ocupació de la Plana Baixa puguen beneficiar-se.

Una de les prioritats que marca és la qualitat de l’ocupació amb l’impuls de la formació a la carta perquè connecte les necessitats que té el mercat laboral amb l’oferta formativa que s’ofereix des de les institucions, inclosa la formació professional. L’estratègica també prioritza la inclusió social, especialment de les persones desocupades de llarga durada i els joves. A més, remarca la necessitat d’establir mecanismes de col·laboració entre tots els agents dels sector laboral, establint espais de treball compartit i creant un observatori del mercat laboral i una taula de coordinació.

Entre les mesures també es contempla l’aposta per la transversalitat de la innovació, l’impuls a les associacions empresarials als polígons industrials i la posada en valor dels recursos turístics del nostre territori. Un treball en matèria turística que ja s’ha iniciat amb el Pla de Governança (dotat amb una inversió de 900.000 euros en tres anys). A més hem de garantir la igualtat d’oportunitats dels municipis d’interior, dotant-los d’eines contra la despoblació.

Un exemple del que ja hem aconseguit a través del Pacte per l’Ocupació de la Plana Baixa és el taller d’ocupació per a Eslida, amb participants de tots els municipis. Són fets que demostren que el treball que s’està realitzant no és paper mullat ni paraules buides. També la paquetització de l’oferta turística de la comarca, gràcies a la qual ja s’han creat diverses rutes i s’han instal·lat plataformes d’albirament d’aus a la marjal de la Llosa. Un treball que continua, perquè els 10 municipis sabem que junts arribarem més lluny en els nostres objectius.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó i presidenta del Pacte per l’Ocupació de la Plana Baixa