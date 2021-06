El coronavirus ha marcado experiencias vitales de muchas personas que han tenido que afrontar grandes cambios en sus vidas bajo una realidad incierta. En mi caso, la maternidad ha marcado mi vida dándole un enfoque positivo a estos tiempos convulsos marcados por el bicho. Por ello, el camino del embarazo no ha sido fácil, quiero dedicar a las madres de pandemia mi primer artículo tras mi baja por maternidad.

Seguramente, todas las mamis de pandemia hemos sufrido restricciones sanitarias, como tener que ir solas a las ecografías y no poder contar con la participación de nuestra pareja, y qué decir, parir con mascarilla ocultando nuestro rostro al recién nacido. Aunque lo hemos llevado con optimismo, no ha sido un camino de rosas ni lo es su crianza, porque estos niños están conociendo un mundo sin sonrisas, besos y abrazos. A estas dificultades, se unen la deficiencia en las políticas de conciliación laboral para las mujeres, ya que ser madre sigue impactando sobre nuestra carrera profesional y salarial. Desde Ciudadanos solicitamos políticas reales de conciliación y que aumenten los permisos de maternidad y paternidad a 24 semanas para que el primer año del menor esté cubierto. Solicitamos la bonificación del 100% de la cotización que pagan pymes y autónomos a la Seguridad Social durante las bajas de sus trabajadores que acaban de ser padres. Una compensación para que el aumento de derechos no recaiga en pymes y autónomos.

No hay que olvidarse de las familias monoparentales que llevan toda la carga de la crianza, se debería aumentar otras 24 semanas extra. Con estas políticas queremos que ninguna mujer tenga que elegir entre la crianza o su trabajo, y es más, decidir si quiere tener más niños. Desde Cs seguiremos trabajando en un plan para una España pionera en conciliación, si queremos un futuro mejor.

*Diputada autonómica de Ciudadanos