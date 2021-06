Algunas zonas citrícolas de la Comunitat Valenciana, sobre todo de la comarca castellonense de la Plana Baixa, sufren una auténtica emergencia en materia de plagas tras la entrada de la plaga importada del cotonet de Sudáfrica. Los productores ven con impotencia como sus frutos se deforman hasta el punto de hacerlos inviables comercialmente y se echa a perder el esfuerzo de todo un año por un bicho silencioso que no mata como lo hacía la tristeza, pero que deja muertos a aquellos que cultivan los campos ante la impotencia de tener más costes para frenar su expansión, e incluso en muchos casos resultar inútiles.

Un estudio de nuestra organización revelaba recientemente que los gastos que los agricultores se ven obligados a realizar para luchar contra esta plaga ya suponen un aumento del 55% sobre los costes de producción. Luchar contra la plaga del cotonet supone que los costes de producir un kilo de cítricos se eleven en 0,14 €, algo inasumible.

Desde hace tiempo reclamamos la necesidad de un presupuesto suficiente para afrontar esta plaga, y por ello que hace unas semana pedimos al ministro de Agricultura, el valenciano Luis Planas, un presupuesto adicional de 12 millones de euros para compensar los sobrecostes. En la última Conferencia Sectorial se efectuó el reparto de 11,8 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar programas de prevención y lucha contra plagas y de esa cantidad, a la Comunitat se le asignaron el 52%, 6,1 millones. Es destacable la asignación de fondos --tal y como habíamos demandado-- que percibirá la Generalitat, pero insuficiente para hacer frente a esta plaga importada y no controlada.

Nos da la sensación que al ministro Planas le aburren las peticiones del sector. En sus intervenciones de los últimos tiempos, como ante el senador de Compromís, Carles Mulet, relacionadas con la sanidad vegetal o la reciprocidad en materia de empleo de pesticidas, detectamos desgana. Me gustaría conocer cuál es la implicación del ministro en defensa del sector citrícola castellonense y qué ha hecho en Madrid y en Bruselas para defenderlo. Quisiera saber si ha solicitado por escrito y formalmente a la Comisión Europea que hay que aplicar el tratamiento en frío para las importaciones para evitar la entrada de plagas y los innecesarios costes que suponen par las Administraciones Públicas y para los productores. Es fácil, ministro, los números no engañan y por cada millón que se invierte en prevenir plagas se evitan 100 millones en daños.

No hemos visto que haya alzado la voz en Bruselas ante el alto número de rechazos en frontera con importaciones de cítricos que tenían sustancias prohibidas aquí o superaban límites de residuos. Ni que haya solicitado un aumento de las inspecciones de lotes de países como Egipto porque, si se detectan con pocas inspecciones, no queremos ni pensar lo que pasaría si aumentaran. ¿Ha pensado en trasladar a las autoridades comunitarias la necesidad de reforzar los puestos de inspección fronterizos? ¿Ha planteado a la Comisión cambios en las normativas europeas que son extremadamente laxas con las importaciones?

Es muy importante la inversión pública en sanidad vegetal para luchar contra plagas introducidas en la UE o dotar de más recursos a la investigación al ser la herramienta más eficiente para conseguir el control de estas plagas foráneas. ¿Se plantea destinar más presupuesto a este respecto?

Estamos realmente muy preocupados con su postura pasiva y padeciendo, como he dicho, una elevación inasumible de los costes y una pérdida continua de cosecha. Ya no sabemos si es que usted, señor ministro, no hace nada o es que se vende mal.

Como muestra de voluntad y de próposito de enmienda, le animo a que venga un día a la Plana Baixa, a que vea in situ cómo está afectando el cotonet, que hable con aquellas personas que sufrimos día a día esta plaga. Seguro que tras este recorrido cambia de opinión y ve que hablamos de un problema de Estado porque no deberíamos olvidar que, si falla el sector agroalimentario, se derrumba la economía de la Comunitat, ya que está tirando de la misma desde hace meses. Le invito a venir, en sus manos está.

*Secretari general de la Unió