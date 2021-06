Commoció, horror, rebuig, dolor i tristesa. Tot això era el que sentíem les persones que ens manifestàrem tant divendres passat com ahir dilluns, en el minut de silenci, a la porta de l’Ajuntament de Castelló.orror i rebuig en contra dels maltractadors i assassins fills del patriarcat; horror i rebuig contra el terrorisme masclista que ens toca viure.

Resulta inconcebible que un pare puga matar a les seues filles per a fer mal a la mare. Aquesta aberració deshumanitzada té un nom, és el de violència vicària contra les mares. Aquest assassí masclista ha produït el dolor més espantós, etern i irreparable que se li puga fer a una mare: matar-la sense matar-la, no matar-la per tal que patisca un dolor irreversible tota la seua vida, o millor dit, la resta de la seua no-vida. Així que estaran d’acord amb mi en què la violència vicària és, sense cap dubte, l’expressió més cruel, més brutal, salvatge, repugnant i despiadada de la violència masclista.

I no pensen que aquest home és un boig, un malalt, que un moment d’alienació mental va cometre una barbaritat. No. Tomás Gimeno, que és el nom d’aquest individu, no acceptava la llibertat de la seua exparella i mare de les xiquetes. No acceptava que Beatriz, mare d’Anna i Olivia, refera la seua vida després d’acabar la relació i va complir l’amenaça que no tornaria a veure les seues filles. I això és violència vicària, la forma més brutal de violència de gènere que comporta el masclisme sistèmic.

Per això vam eixir al carrer i seguirem fent-ho més vegades: per a mostrar tot el nostre rebuig; per a manifestar-nos front qui nega el terrorisme masclista; per a demanar més recursos econòmics, policials i judicials; per a mostrar tolerància zero a qui vol convertir a la víctima en botxí; per dir prou al terrorisme masclista i per a dir ben fort que no defallirem en la lluita contra el patriarcat. Un patriarcat contra el qual hem de lluitar des de totes les institucions i des de la mateixa societat, deixant-li ben clar que si toquen a una, ens toquen a totes i que no anem ni a callar ni a deixar de lluitar. No deixarem de lluitar per una societat justa i igualitària.

Regidora de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Castelló