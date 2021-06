Así lo dijo Martin Luther King hace casi 60 años ante 200.000 participantes en el final de la Marcha de Washington: «I have a dream» (Yo tengo un sueño). Cien años antes Abraham Lincoln daba a conocer la Proclamación de Emancipación sobre la esclavitud: ¡libres al fin! Igualdad, fraternidad, libertad, seguridad, justicia… al menos en la letra, aunque, la verdad, las cosas comenzaron a cambiar.

Nuestro sueño sigue siendo –sin ánimo de comparar-- el que tenía Luther King. Freud decía que los sueños existen para satisfacer los deseos que cada persona tiene o también puede ser un reflejo fiel y simbólico que se adueña de la mente y de los anhelos del ser humano. ¿Por qué razón soñamos? Pese a los avances de la neurociencia en general, sigue siendo todo un enigma. Pero hay sueños diurnos que nacen del deseo: yo, igual que usted, lector, soñamos con lograr un mundo mucho mejor, libre absolutamente, fraterno.

Se dice que los pueblos pueden pasar sin pan, pero no sin ilusiones. Vivir sin ilusión, decía Dostoyevsky, es dejar de vivir. Y, tal vez, tuviera razón. Pero, además, la ilusión suele ir acompañada de la esperanza y ambas están reunidas en el sueño. «Yo tengo un sueño» y es que todos soñamos con la paz y la no violencia, con el bienestar general, pues no podemos caminar solos en la vida. Ya lo habían dicho los seguidores del ahimsa, cinco siglos antes de Cristo, y también Jesús de Nazareth, denominado Príncipe de la Paz, y Gandhi y otros. Y seguimos persiguiendo la paz integral… mientras la violencia campa por sus fueros en nuestro mundo.

No perdamos la ilusión ni la esperanza. Soñemos, aunque «el vivir solo es soñar», pero no perdamos nuestras ilusiones.

Profesor