Por enésima vez, vecinos, observé con cuidado los naranjos de Pepe. Suelo acudir a sus huertos al finalizar la temporada, capazo en ristre, por tal de abastecer el hogar con zumo cuando se inicia el estío. Eso es por donde el término municipal de Castelló del Riu Sec. En ocasiones puntuales, uno se dirige también al término de la vecina Almassora, donde Jose --sin acento-- cuida los huertos y regala frutos a sus allegados. Tal comportamiento tiene también, sin duda, Carles, en el moderno municipio de les Alqueries, porque es agricultor cabal y encabeza desde hace dos o tres años la Unió de Llauradors i Ramaders. Para nuestros tres paisanos, el cuidado y cultivo del naranjo es tan familiar como la leche materna que mamaron. De eso no cabe duda alguna, como no cabe duda del crudo lamento que ahora entonan a causa de los bajos precios con que se les paga cuidado y cultivo; y, sin duda, también a causa de la plaga importada del perverso algodoncillo, o cotonet en la lengua de Sant Vicent Ferrer.

Si les pagasen alrededor de 40 céntimos por kilo en el huerto, el cultivo y el cuidado del naranjo tendría equilibrada compensación económica. Las naranjas, indican con indignación, adquieren valor cuando salen del huerto y las compran en Madrid, Oviedo o Hamburgo. Y no les falta razón, como ustedes, vecinos, habrán ya comprobado con toda seguridad. Y luego está lo del cotonet, que viene a ser tanto como llover sobre suelo inundado.

El cotonet es una cochinilla algodonosa y foránea que se coló en nuestros naranjos, debido a una irresponsable falta de control de los productos importados de allende las fronteras de la Unión Europea. Algunos la denominan cochinilla de Sudáfrica, por su procedencia; otros, cotonet de les Valls, por ser uno de los primeros lugares donde se detecta. Y nada tiene que ver con nuestra cochinilla valenciana. La nuestra, la valenciana, desempeña un papel de primer orden en nuestros jardines, bancales y ribazos. A nuestra cochinilla la denominamos por estos pagos cuquet de bola o cuquet de Sant Antoni o ramonet. Algunos desaprensivos las apartan a escobazos. En puridad, nuestras cochinillas autóctonas, convierten, en cualquier rincón húmedo, la suciedad en compost. A escobazos no debemos barrer el cuquet de bola; a escobazos, lo que tendríamos que apartar es la cochinilla de Sudáfrica, el cotonet que destroza nuestros huertos de naranjos. Porque los naranjos, que desde mediados del siglo XIX dieron vida a estas tierras, los naranjos, digo, son de Pepe, de Jose o de Carles; son de todos, desde el punto de vista social y cultural, en este País Valenciano de nuestras dichas y desdichas, cuyos cítricos andan por el limbo del olvido entre los políticos centralistas al uso.

Exportación de naranjas

Quizás se trataba de una anécdota no demasiado auténtica, sino apócrifa. No lo sé, vecinos. Uno era por entonces un mozalbete; la exportación de naranjas era uno de los escasos medios de entrada de divisas en España; y comenzaba el despegue económico mediante el turismo y los planes económicos de gobiernos tecnocráticos del tardofranquismo. Por entonces, digo, contaban nuestros mayores que un ministro de agricultura quedóse admirado al constatar, en una de sus visitas, que los naranjos no eran arbustos como los madroños. Aunque la anécdota, si es cierta, vino a suceder hace más de siete décadas. Lo cierto ahora y constatable es el cotonet de Sudáfrica que deforma nuestras naranjas alrededor del pedúnculo o peçó, y que reduce su tamaño, sobre todo el de las mandarinas. Y lo cierto y constatable es también que tenemos un ministro de agricultura en Madrid de origen valenciano, un tanto sordo al crudo lamento de los pepes, josés y carles que luchan por la sobrevivencia del cuidado y cultivo de los naranjos. Un ministro que canta a la luna, mientras le aburre la petición de nuestros paisanos: más control de las importaciones que realizan nuestros conciudadanos de la UE, para evitar cotonets; y al mismo tiempo desoye la petición de los 10 o 15 millones de euros que necesitan nuestro labradores como ayuda inmediata para barrer la cochinilla de Sudáfrica. Que no es tanto, vecinos, que no es tanto.