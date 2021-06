Hem arribat a l’equador de la legislatura i toca fer balanç. Aquest ha sigut un mandat marcat per la pandèmia, una situació extraordinària davant la qual, necessàriament, vam haver de donar un gir de 180 graus al nostre programa de govern per tal de centrar-nos en lluitar, al costat dels nostres veïns i veïnes, contra la covid, prioritzant la gestió de les emergències sanitàries, socials i econòmiques.

Així, vam posar en marxa el pla de xoc Reiniciem l’Alcora amb la finalitat de pal·liar els efectes del coronavirus i reactivar l’economia local amb mesures com: ajudes directes a autònoms, ajudes per a la renovació de negocis, adquisició de material sanitari, ampliació de la partida d’ajudes socials...

Així i tot, a més de fer front a la pandèmia, hem pogut posar en marxa nombrosos projectes per continuar millorant l’Alcora. En el pla d’acció del govern municipal desenvolupat en aquests dos anys han prevalgut 5 eixos: suport a la indústria; millora i embelliment d’espais públics; recuperació del patrimoni; posada en valor de l’entorn natural; i impuls de polítiques inclusives.

Malgrat la pandèmia, els principals compromisos del programa de govern 2019-2023 estan molt avançats i falta poc perquè vagen veient la llum. Entre altres projectes: està en marxa la negociació per a la compra de l’antiga fàbrica Sanchis per a procedir a la seua demolició i destinar els terrenys a equipaments socials; ja estan avançades les gestions per a la posada en marxa de dos destacats serveis, el centre de dia i l’autobús urbà; la renovació del carrer Enrique Grangel Girona està en licitació; s’estan redactant els projectes d’ampliació de l’IES Ximén d’Urrea i construcció d’un gimnàs al CEIP Grangel Mascarós, etc.

Són projectes molt ambiciosos i demandats pels alcorins i alcorines i que seran claus per al futur del nostre poble. A més d’aquestes iniciatives de gran envergadura, estem bolcats a solucionar els problemes del dia a dia que ens traslladen els veïns i veïnes a través d’iniciatives com Despatx al carrer, barri a barri.

Vull agrair i posar en valor la tasca i vocació de servei dels meus companys i companyes de govern, treballant sempre amb humilitat, proximitat i empatia amb les necessitats dels ciutadans.

És molt el que s’ha fet, però continuarem esforçant-nos al màxim, perquè queden dos anys per davant i puc assegurar que el millor està per vindre.

Alcalde de l’Alcora