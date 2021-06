Quan una persona té vocació de servei públic a través de la política, poques coses poden haver en la vida més satisfactòries que convertir-te en l’alcalde del teu poble. Jo tinc l’honor, l’orgull i la responsabilitat de ser-ho des de l’11 de juny de 2011. Aquell dia, en una investidura que va ser possible gràcies a un acord a quatre bandes inèdit fins aleshores (PSPV-PSOE, Bloc, Iniciativa i Esquerra Unida) començava a Vila-real el canvi.

Han passat 10 anys i és un bon moment per a fer balanç del que ens ha deixat aquesta dècada. Un balanç que està molt lluny de ser triomfalista, perquè, sí, Vila-real ha avançat moltíssim en aquests 10 anys, però també és cert que queda molt més per fer. Més encara ara, amb els estralls de la pandèmia provocada per la covid en l’economia i la vida vila-realenca.

La crisi de la covid-19 ens ha colpejat més que a altres poblacions veïnes, perquè els 4 milions d’euros imprevistos que hem destinat a la lluita contra el virus han vingut a sumar-se a les altres dues crisis que hem hagut de gestionar durant els últims 10 anys: la crisi de l’urbanisme, per la qual portem pagats (de moment) 32 milions d’euros, i la crisi del deute, que arrosseguem a causa d’aquell préstec de 20 milions subscrit pel Partit Popular en 2010 per a balafiar i fer-se fotos del qual hem pagat ja 20 milions i ens queden encara altres vuit més, entre principal i interessos, fins a l’any 2026. Amb molt d’esforç, hem anat buscant l’equilibri entre pagar l’herència i intentar reduir i contenir l’endeutament, però el degoteig continu de sentències i contingències urbanístiques heretades ens ho està posant molt però que molt difícil.

Gestionar el passat ens ha portat molts maldecaps i s’ha emportat molts dels nostres esforços i recursos, però no ens ha impedit de cap manera gestionar el present i assentar les bases del futur que volem per a Vila-real.o hem fet sempre de la mà de la societat civil, en una aliança que és, de tot l’aconseguit en aquests 10 anys, una de les coses de les que més orgullós em sent.

Vam començar resolent empastres --i encara ens en queden--, desbloquejant i donant viabilitat a infraestructures abandonades com la piscina del Termet, la famosa biblioteca sense llibres o el Centre de Tecnificació Esportiva. I, de la mà de la societat, hem anat definint un projecte de ciutat sobre la base de quatre marques --de la Ciència i la Innovació, Educadora, de Congressos, Festivals i Esdeveniments i de la Salut i l’Esport--, amb tres objectius: fer de Vila-real una ciutat líder, centrada en les persones i generadora d’oportunitats.

Els vila-realencs, com hem fet sempre, superarem junts les adversitats. És el moment de renàixer i de mirar a la Vila-real que volem cara al 2030.o farem, com sempre, de la mà de la societat, amb la reactivació del Fòrum Vila-real 2030, paralitzat per la pandèmia. Tenim molts projectes en marxa i en ment per a continuar avançant junts. Per a consolidar el pas d’una ciutat industrial i llauradora a una ciutat, amb cor de poble, industrial, llauradora i de serveis, innovadora, inclusiva i sostenible. Junts, Vila-real seguirà avançant.

Alcalde de Vila-real