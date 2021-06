Voluntat de diàleg, consens i treball amb una única finalitat: Almassora. Eixe és l’ideari que comparteix l’equip de govern que lidere i que aquesta setmana ens ha permès fregar l’equador de la legislatura en coalició amb les mateixes ganes que va començar el camí conjunt. Les dades estan ahí: el 79% dels acords adoptats a l’estiu de 2019 ja s’han portat a terme. La fita és molt important i quasi impensable amb una pandèmia mundial.

Per això cobra encara més valor haver pogut enderrocar l’edifici 167 de José Ortiz, haver obert el col·legi Regina Violant o haver començat la peatonalització de la Vila. Les tres eternes promeses del Partido Popular s’han dut a terme en esta legislatura, mascareta mediante. Ni un confinament, ni un estat d’alarma, ni la desviació de fons públics a la lluita contra la pandèmia provocada per el coronavirus han trencat les promeses que vam signar en Ca la Vila ara fa vora dos anys.

Totes les regidories del consistori han llevat de la taula les seues prioritats inicials per fer possible el principal objectiu: salvar la vida del veïnat d’Almassora. Moments de nervis, incertesa i por, també por, ens van afectar com a qualsevol persona, però l’esperit d’equip va imposar-se establint criteris seriosos. Primer la salut, després la resta. Superats els moments més durs, la gestió municipal ha anat compatibilitzant la lluita contra la pandèmia amb els reptes establits en l’acord de govern.

Hui també ha estat possible començar les obres del cole Santa Quitèria. Fem memòria: el PP va mesclar en una mateixa classe (de barracons, clar) a alumnes de diferents edats, condemnant-lo a desaparéixer. En juliol començaran les obres del cole Ambaixador Beltrán. Qui no va votar a favor en el ple el projecte inclòs a l’Edificant? El PP. Nosaltres seguim i en gener traurem a licitació l’ampliació de l’IES Álvaro Falomir. L’aposta per l’educació pública i de qualitat no és una frase electoral, són mans alçades al saló de plens, reserva de pressupost i treball.

Com les obres de la Vila, que ja tenen tres empreses candidates a l’execució de la segona fase (plaça Major), les del bulevar Sant Jaume, que completaran la reforma integral fins connectar amb Sant Lluís, o la rehabilitació de l’Auditori Les Boqueres per a donar-li un ús socio-juvenil. Seguim, Almassora.

Alcaldessa de Almassora