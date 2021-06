Llegaron al poder en el cap i casal prometiendo reformas de calado, buena gestión, transparencia y honradez. Y pasados casi siete años, la cosa no puede pintar peor.

Reformas de calado no han hecho ni una.an puesto parches, han subido varios impuestos (como si eso fuese a arreglar el negro panorama que tenemos ante nuestros ojos) y han dejado muchas cosas como estaban. ¡Vaya chasco!

La buena gestión brilla por su ausencia. Cualquier ejemplo que pongamos, eligiendo una consejería al azar, nos mostrará un caso de pésima gestión. Como en el Hospital Provincial de Castellón, antaño referente de oncología, psiquiatría y oftalmología y ejemplo a seguir por muchos centros sanitarios valencianos. Hoy es un centro semidesmantelado del que han huido, por desgracia, grandes especialistas.

De transparencia mejor no hablar. El caso de condena judicial por abuso sexual al marido de la vicepresidenta es escandaloso. Si algo hubo en todo aquel merder fue una terrible opacidad, no se sabe con qué fin. O sí, pero mejor no decirlo hasta que los juzgados se pronuncien de nuevo.

Y respecto a la honradez, no hay nada peor que el enchufismo. Salvo el enchufismo salvaje. Algo que todos los gobiernos valencianos han realizado sin la menor vergüenza, incluido este. Pero el caso es que este gobierno prometió, casi juró, que no lo practicaría. Y ha acabado enchufando a miles de afines.

Escritor