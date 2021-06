El próximo 25 de junio se hará realidad el sueño con el que me presenté a las elecciones municipales de Oropesa del Mar, mi amado pueblo, hace ahora dos años. No será un logro personal, sino un reconocimiento colectivo a todos mis compañeros concejales y a miles de simpatizantes de Ciudadanos. Soy plenamente consciente de la responsabilidad que comporta este cargo, dos años de lealtad y cooperación con la alcaldesa socialista, María Jiménez, así lo demuestran. Por eso quiero poner en valor lo que sucederá en poco menos de una semana en Oropesa del Mar, ya que estamos ante un hecho histórico. La primera alcaldía de Ciudadanos en la provincia de Castellón. Un verdadero hito democrático.

España y la Comunitat Valenciana han hecho del bipartidismo ley en las instituciones. En Oropesa del Mar vamos a demostrar que hay otra forma de gobernar, basada en la política útil y en sentarse a dialogar con los que no piensan igual como tú. Es lo que hemos hecho hasta el ecuador de esta legislatura. Y lo que vamos a seguir haciendo. Va a ser una de las prioridades de mi gobierno, que los ciudadanos perciban esa vocación de servicio que a menudo no encuentran en sus dirigentes. Seré la primera en tener la puerta de mi despacho abierta a cada vecino, tanto a los que me votaron como a los que no. El futuro de Oropesa lo construimos entre todos.

En las últimas semanas he recibido infinitos mensajes de apoyo por parte de compañeros y vecinos de norte a sur de la provincia. En mi primer discurso como alcaldesa prometo devolveros esa gratitud a todos y cada uno de vosotros. Quiero deciros que sin vosotros nada hubiese sido posible, lo tengo siempre muy presente. Ha sido mucho y bueno lo realizado durante estos dos años, pero creo que lo mejor está por venir. Percibo una ilusión creciente, ligada al aumento de las cifras de vacunados, que debe servirnos como impulso para los tiempos venideros. Quedan muchos proyectos por sacar adelante y, os lo puedo asegurar, lo mejor está por llegar. Os doy mi palabra, palabra de alcaldesa.

Portavoz de Ciudadanos y vicealcaldesa en Oropesa del Mar