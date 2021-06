No es fácil gobernar estando condicionado por actos incongruentes. Mala situación se le plantea a la Delegación de Gobierno en nuestra Comunitat, que esta semana ha trasladado unas manifestaciones que, sin ningún respaldo jurídico, ha sorprendido e indignado al colectivo de las Policías Locales y, especialmente, a los Mandos y Jefes de las Policías Locales de la Comunitat al respecto del top manta.

Los gestores públicos estamos para encontrar soluciones, aunar fuerzas para mejorar la vida de las personas, para multiplicar sus oportunidades y construir un futuro mejor para todos; no para mirar hacia otro lado, no para legitimar el abuso ni para consentir aquello que no se ajusta a la legalidad y que, además, es perjudicial para sus protagonistas y sus efectos en terceros. Nos hemos dado un estado de derecho para cumplir sus normas y hacerlas cumplir.

Las manifestaciones desplazando la responsabilidad que corresponde al Gobierno y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, queriendo hacer creer que la problemática del fenómeno del top manta es competencia exclusiva a los ayuntamientos, son ofensivas.

Ofensivas porque los ayuntamientos y nuestras Policías Locales no tenemos competencia para controlar las superproducciones de artículos de imitación en otros países, no tenemos competencia para controlar las mercancías fraudulentas que entran a través de nuestras aduanas, porque no tenemos competencia para controlar los centros logísticos y de distribución que existen por toda la geografía de nuestro país, porque no tenemos competencia en materia de extranjería y en el control del entramado mafioso que rodea a la distribución de miles de puntos de venta irregular, porque no tenemos competencia en materia de consumo.

Es indignante que pretendan hacernos creer que, afrontando nuestros agentes de Policía Local la problemática que representa el último eslabón de esta cadena mafiosa de escala mundial, se puede solucionar un problema de dimensiones supramunicipales y que afecta a tantísimos ámbitos.

En los últimos años las actuaciones con manteros en toda España por parte de nuestros Policías Locales, cada vez más, están desarrollándose con graves altercados y afectación a la seguridad ciudadana, con agresiones a comerciantes, a ciudadanos y a los agentes que intervienen con ellos, todo ello por la pérdida del principio de autoridad, por la pasividad del Gobierno ante esta actividad.

El top manta no es solo venta no sedentaria, no es solo venta ambulante, conlleva delitos contra la propiedad industrial, contra la salud y en muchos casos implica o, al menos, se beneficia del tráfico ilegal de personas. No es aceptable, no es aceptable que el Gobierno mire hacia otro lado, facilitando que se perpetúe esta situación, sin solución de continuidad.

Por todo, cada vez más reina la indignación de los comerciantes que no pueden luchar contra una competencia desleal, unos policías impotentes porque las agresiones contra ellos van en crecimiento sin que se les de apoyo; y por unos manteros cada vez más eufóricos por el caos y el conocimiento de la falta de recursos de unos y de voluntad de otros, que resulta en una falta de capacidad de control de su actividad haciendo que campen más a sus anchas.

Ya está bien.

Alcalde de Peñíscola