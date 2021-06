Encara que el procés de vacunació avança ràpidament, que ja s’estan realitzant activitats i que s’han relaxat algunes de les restriccions volguera hui de nou apel·lar a la responsabilitat individual davant la propera celebració de la tradicional Nit de Sant Joan, una jornada que sens dubte molta gent espera, però que cal festejar amb coneixement i responsabilitat, perquè com tots saben, el coronavirus continua molt present.

I per això voldria demanar per a aquesta nit de Sant Joan i nits en general eixa responsabilitat de fer festa, de celebrar, però en coneixement. No poden repetir-se en cap lloc escenes com les que hem vist recentment amb el risc que comporten. És més, l’excessiva relaxació, molt especialment entre els joves pot comportar l’aparició de brots de covid-19 en gent prou jove, per sota de la vintena d’anys com hem pogut vore en els darrers dies a diverses localitats de la Comunitat Valenciana. Per això de cara a la Nit de Sant Joan, en la línia d’altres articles, torne a demanar seny a totes les persones i coneixement per la seua salut.

Nosaltres, com a ajuntament, dintre de la tasca que tenim encomanada i seguint la resolució del passat 3 de juny de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública hem realitzat un decret per a comunicar a la gent que no es van a poder fer ni fogueres, ni sopars, ni tampoc botellons a la platja Casablanca d’Almenara ni als seus voltants en la nit del 23 de juny atenent a la normativa i vetllant per la salut de tots i totes. Tampoc es podrà realitzar cap activitat que supose concentració de gent en la mateixa platja. Per a garantir que es complisca la normativa vigent i el decret, es reforçarà el servei de Policia Local per a aquesta nit.

A poc a poc anirem tots i totes fent més coses, per exemple a Almenara hem preparat un estiu esportiu ple d’activitats, on recuperem de nou la clàssica Volta a Peu o la Travessia que no es van poder fer l’any passat, també estem preparant activitats culturals i la programació festiva de la que ja us he parlat, així com la Fira del Comerç. A més, a poc a poc estem celebrant ja activitats i tornat al carrer, sempre amb les normes vigents.

Anirem recuperant la normalitat a poc a poc i adaptant a les normatives vigents i situació sanitària de cada moment les celebracions que fem, però encara queda per a arribar a la meta i per això, hui encara toca demanar una vegada més responsabilitat a tots i totes per a no haver de donar passos enrere. Així, d’aquesta manera, amb responsabilitat i amb la gent vacunada, esperem que molt prompte pugam ja tornar a fer celebracions completes com és el cas de la tradicional Nit de Sant Joan, amb les seues fogueres i sopars a vora mar, que enguany tampoc podrem celebrar de manera completa per la pandèmia.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló