En el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró lo tenemos claro. El trazado de la MAT es perjudicial para nuestro pueblo y no lo vamos a aceptar. La propuesta de Red Eléctrica de España es inaceptable porque no se han contemplado las alegaciones que presentamos para variar el trazado y alejar las torres de núcleos urbanos.

Red Eléctrica de España no ha incorporado al proyecto ninguna de las modificaciones del trazado propuestas por el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró para que no afecte a nuestros vecinos y el impacto sobre nuestro patrimonio natural y paisajístico sea mínimo. Una actitud que nos parece un desprecio hacia nuestro pueblo y hacia nuestra gente y, por lo tanto, no existe la más mínima posibilidad de alcanzar ningún acuerdo hasta que no se modifique el citado trazado. Defendemos los derechos de nuestros vecinos, de todos y cada uno de los moroneros, y no facilitaremos a Red Eléctrica ninguna ayuda que conlleve un impulso para la ejecución de un proyecto negativo para nuestro pueblo.

Sant Joan de Moró está más unido que nunca y el grito de «No a la MAT» es unánime. Es una batalla de todo el pueblo, y desde el Ayuntamiento recomendamos a los propietario de los terrenos afectados que tampoco firmen ningún convenio a cambio de la ocupación de sus tierras. Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a prestarles asesoramiento ante las propuestas de Red Eléctrica Española para que tengan el suficiente conocimiento para saber si la oferta es acorde a sus intereses, y para que sean conocedores del perjuicio que el proyecto significa para Moró y los moroneros.

Nuestro municipio debe mantenerse unido y firme ante lo que consideramos que es una agresión a nuestro pueblo. De hecho, se han instalado grandes pancartas mostrando el rechazo a la MAT en lugares emblemáticos de la localidad.

Nadie debe dudar que desde el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró no vamos a desfallecer en nuestra lucha contra el actual mapa de las torres de Muy Alta Tensión en nuestro término y vamos a interponer todas las acciones judiciales que estén a nuestro alcance. Vamos a defender los derechos de nuestros vecinos. Vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo.

*Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial