Demà cloem un curs escolar a Castelló que serà difícil d’oblidar degut a la pandèmia. Aquest començà amb moltes incerteses quant a la seua continuïtat que a poc a poc s’han resolt positivament. No obstant això, i a la vista del que ha ocorregut en altres països, el que ha restat clar és que fóra com fóra l’escola havia de continuar. I ho havia de fer perquè està en la base de la regularitat i la cohesió social, bàsicament perquè de sobte, totes i tots, hem estat més conscients de les implicacions que tenia la seua absència.

En poc més de tres mesos sense classes presencials a partir de març de 2020, el conjunt de la comunitat educativa ens vam adonar que la bretxa social que s’estava obrint era de conseqüències incalculables. Per això l’esforç que ha posat sobre la taula el conseller Vicent Marzà amb la col·laboració de la comunitat educativa ha estat necessari i encertat en aspectes globals, tot apostant per un increment dels recursos que requeria la situació que estem vivint. Qui imaginava que pràcticament la totalitat del curs i calendari escolar s’ha acomplit llevat de casos concrets?

D’altra banda, hem de destacar el nivell de disciplina que els escolars han posat als centres tot acceptant una realitat imposada sense escletxes i contribuint a eixe exercici de normalitat que desafiava la pandèmia. Els protocols a través de l’ensenyament es van imposar als centres a conseqüència de la consciència que es va generar amb estreta col·laboració amb les famílies. Probablement hem tastat un període cimer en aquest sentit en el qual el consens quant a la bona marxa del curs ha sigut constant.

Des d’ací i com a regidor d’Educació de la ciutat de Castelló, faig públic el meu reconeixement a una tasca que ha plantat cara als desafiaments pandèmics. És per això que hem de reconéixer i tindre cura de l’ensenyament, perquè sense dubte ha sigut una pota molt forta en el sosteniment del nostre sistema com un servei essencial. I en aquest sentit, hem aprés la importància de la cohesió de la comunitat educativa per tal de superar obstacles. Gràcies a totes i tots aquells que ho heu fet possible!

Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló