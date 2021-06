Si hay un centro sanitario en esta provincia, que es mucho más que un centro sanitario, ese sin duda es el Hospital Provincial de Castellón. Más de ocho siglos al servicio de los castellonenses, desde el primitivo Hospital de Trullols, y un guardián invisible frente a toda clase de emergencias sanitarias. Desde el cólera al coronavirus. El mismo que, tristemente, se enfrenta a su total desmantelamiento, desguace y venta por piezas a cargo de unos gestores que nunca entenderán todo lo que significa. Unos responsables que hablan, pero nunca escuchan, y que nunca deberían haber entrado por la puerta del edificio situado en la avenida Doctor Clará de Castellón.

La semana pasada me reuní con todos los sindicatos hospitalarios con representación en la Mesa General de Negociación y participé en la manifestación Por una atención sanitaria próxima, pública y de calidad. Una protesta que pide a la Diputación de Castellón que no ratifique la modificación de los estatutos de los trabajadores sin un diálogo previo. Solamente pedían eso, diálogo, que se les escuche. Es evidente que legislar y tomar decisiones no es fácil, pero hacerlo poniendo en contra a todos los trabajadores del hospital, de todos los sindicatos y corrientes ideológicas, desde luego tiene mérito. Un dudoso mérito que va camino de convertirse en escándalo. ¿A qué le tienen miedo? ¿Conoce mejor un político la realidad y los problemas de un hospital que los médicos que trabajan allí?

Llueve sobre mojado. El Hospital Provincial hace años que dejó de ser noticia por ser un referente asistencial o tener unos institutos Oncológico, Oftalmológico y de Salud Mental de referencial. Ahora los titulares hablan de eternas listas de espera para intervenciones quirúrgicas o cámaras hiperbáricas y aceleradores lineales cerrados. Es lo que se consigue desde la prepotencia y el ordeno y mando. Sin diálogo con los que más saben, el Hospital Provincial se ha convertido en la sombra de lo que fue. A sus trabajadores y pacientes quiero decirles que no están solos, que en Ciudadanos no vamos a permitir que se desmantele. Que lucharemos hasta el final, como el Provincial lo ha hecho siempre por nosotros. En el pleno de hoy, volveremos a hacerlo.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim