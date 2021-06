Querido/a lector/a, hace unos días, mientras me encontraba con unos amigos en una terraza, en la mesa de al lado un señor con formas y tono autoritario estaba acusando a la juventud de todos los males de este mundo. Parece ser que había visto un programa de televisión en el que se denunciaba un botellón que, en plena pandemia, había organizado un grupo de jóvenes.

La cuestión es que si el botellón era, sin duda alguna, un acto criticable e intolerable, sus comentarios eran de una ignorancia y desconsideración que entraban en el campo del insulto y de la mala educación. En todo caso era algo injusto e inapropiado para soltarlo en público. Por eso, posiblemente, algunos de sus contertulios le llamaron la atención y tuvo que reducir el tono y los exabruptos.

Pero si hablo de crítica injusta es porque, más allá de la lógica reprobación de lo que expresa el botellón y sus consecuencias, no podemos acusar a la juventud de casi nada. Ni este mundo ni este país lo han creado ellos. Incluso se puede decir que son víctimas del modelo económico social existente. No miento si digo que son la válvula de ajuste del mercado laboral. Tan cierto que según los datos de algunas de las instituciones de referencia, del Banco de España y la UE, hace mucho tiempo que esa juventud tiene un 40% de paro, una contratación temporal que afecta a dos de cada tres con empleo y, con las crisis, suelen ser les primeros en salir y los últimos en incorporarse. Pero si lo dicho no fuera suficiente, que lo es, ahora viene el director del área educativa de la OCDE y nos dice que nuestro sistema educativo prepara a los alumnos, a la juventud, para un mundo y un tiempo que ya no existen. Así es que, si alguna crítica se le puede y se le debe hacer a esa juventud, es la de exigirle más compromiso y protagonismo con su futuro. En caso contrario lo tienen crudo.

Analista político