Aquesta nit celebrem la tradicional nit de Sant Joan, la nit més curta de l’any, el canvi d’estació de la primavera a l’estiu, la festa amb què milers de persones donem la benvinguda a l’estiu. Des de fa segles, les flames han sigut el símbol de la festa, no hi ha festa sense flames i això els valencians ho sabem molt bé. El foc és el símbol de la purificació, després de cremar i desfer-nos dels mals presagis, el rituals en què es fonen la religió i la tradició pagana ancestral. A Borriana i en bona part del Mediterrani, el foc i l’aigua, la mar com a purificadora i font de desitjos, continuen sent els protagonistes d’aquesta nit màgica.

Però en un any que encara continua marcat per la covid-19, moltes activitats festives han hagut de ser suspeses per a garantir la seguretat de la població i així, a contracor, l’Ajuntament de Borriana enguany també impedirà l’accés a les platges i l’encesa massiva de fogueres la nit de Sant Joan, de manera preventiva, per evitar reunions multitudinàries sense la garantia de complir les distàncies de seguretat i, en conseqüència, possibles contagis com a resultat de la situació epidemiològica.

A Borriana, amb un decret d’Alcaldia, hem desautoritzat l’entrada a la platja i s’ha prohibit l’ocupació del passeig Marítim amb taules, cadires o qualsevol tipus de mobiliari a partir de les 20.00 hores d’avui fins a les 9.00 hores de demà, i amb un dispositiu policial per a evitar conflictes i possibles aglomeracions, i així poder garantir les mesures de seguretat, per la qual cosa no es podrà fer foc ni banyar-se a la platja.

L’operatiu especial organitzat per la Policia Local reforçarà el servei ordinari amb més personal. Entre les actuacions previstes, cal destacar el tancament dels accessos de vehicles a la zona de platges al passeig Marítim i també del recinte del Mercat de la Mar i del pàrquing, des de les 20.00 hores. De la mateixa manera, es tancaran els accessos a les platges a través de les passarel·les i les zones de bany situades a la Serratella i Santa Bàrbara.

Per al compliment d’aquestes mesures es desplegaran els serveis operatius d’agents motoristes de la Unitat de Prevenció (Prevenpol), del Grup de Seguretat i Resposta a les Emergències, de la Unitat de Policia de Platges, i de la Unitat de Vigilància i Prevenció Aèria (UVIPA), que donarà suport amb drons policials.

Cal incidir en la responsabilitat municipal d’evitar que es produïsquen situacions no desitjades, ja que podrien comportar contagis i un retrocés en el control del virus, per això demane, una vegada més, prudència i respecte a les normes, per poder tornar a xalar, com més prompte millor, d’una nit de Sant Joan sense cap tipus de restriccions.

«En lo más profundo del invierno, finalmente aprendí que dentro de mí se encuentra un verano invencible» (Albert Camus). Benvingut estiu de 2021!

Alcaldessa de Borriana