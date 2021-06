Impulsar accions i polítiques per millorar el benestar de les persones és la nostra prioritat. Més encara, és la nostra raó de ser. Amb aquest objectiu fonamental i, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de la localitat i la Universitat Jaume I, naix la Càtedra l’Alcora d’Investigació Musical i Qualitat de Vida, dirigida a promoure la formació, la investigació, la innovació i la divulgació en l’àmbit de la música, la cultura i l’educació.

La càtedra es focalitzarà --com destacava abans-- en el benestar de totes les persones, principalment, a través de la música, com a element generador d’aquest benestar, i com a eina necessària per a la millora de la qualitat de vida. Així, aquest projecte investigarà l’impacte de la pràctica musical activa en la vida de les persones; connectarà formació, investigació i aprenentatge amb la música i l’ocupabilitat; i desenvoluparà aliances, investigacions i projectes com, per exemple, un observatori per a la qualitat de vida.

Aquesta setmana hem tingut l’honor de rebre al centre de Dia, on es desenvoluparà part de la càtedra, a la rectora l’UJI, Eva Alcón i al vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació de la universitat, Modest Fabra.

En la trobada, van destacar que l’Alcora, pel seu model de gestió social, implicació en la qualitat de vida i les bones pràctiques, suposa l’entorn idoni per a establir-se com a centre d’investigació socioeducatiu i de benestar social. Paraules que agraïm enormement, sobretot per l’impacte tan positiu que aquesta iniciativa generarà en les persones, ja que, entre altres objectius, servirà per a conéixer com la música ajuda a previndre demències o retardar els seus processos entre la gent gran.

M’agradaria destacar la tasca les persones que han possibilitat que aquest rellevant i necessari projecte siga una realitat: la regidora de Polítiques Inclusives, Tica Pons, la professora de l’UJI i directora de la càtedra, Ana M. Vernia, i el neuropsicòleg Iban Tripiana. És molt el treball que hi ha darrere d’aquesta iniciativa pionera, que, a més, situa a l’Alcora com a referent en la investigació musical a nivell mundial.

També vull agrair la implicació de les entitats col·laboradores, Torrecid, Emigres i Caixa Rural l’Alcora. Gràcies per apostar de manera decidida per la investigació, pel vostre compromís per la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.

Alcalde de l’Alcora