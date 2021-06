Ha sido un honor ser la alcaldesa de mi pueblo, el pueblo que me ha visto crecer. Un honor haberos podido representar y trabajar incansablemente para que Oropesa avance y progrese, cosa que seguiré haciendo, sin duda.

Hace dos años ganábamos las elecciones. Hacíamos historia, Oropesa nos daba la confianza para trabajar. Oropesa mostraba que quería cambio, juventud e implicación.

Nuestras ganas por trabajar y, sobre todo, nuestro compromiso con Oropesa ha hecho posible que en tan solo dos años, hayamos cumplido casi con el 80% de las propuestas con las que nos presentamos en el 2019.

Proyectos e inversiones reclamados históricamente por las vecinas y vecinos, por fin ven la luz. Nuestros mayores tendrán la Residencia de la Tercera Edad, Centro de Día y Diversidad funcional, así como también con el nuevo centro de Salud. Por que sí, querer es poder y todo esfuerzo obtiene una recompensa. Y nosotros hemos hecho posible la compra del solar para ubicar estas instalaciones.

He sido una alcaldesa cercana, he gobernado para todas y para todos. Una alcaldesa que ha priorizado el interés general frente al particular. Los seis meses de 2021, 2022 y hasta mayo del 2023 serán testigos del trabajo que he realizado junto a mi equipo. No puedo sentirme más orgullosa de todo lo que hemos conseguido, de los hitos que hemos marcado y de la responsabilidad política que asumí y entendí aquel 15 de Junio del 2019. Oropesa necesitaba altura de miras y eso hicimos desde el PSPV-PSOE. Dejo la alcaldía por el único motivo de dar cumplimiento al pacto firmado con Ciudadanos. Mi equipo y yo entendimos y supimos que esto iba más allá de ocupar un sillón. Esto no es una despedida, voy a seguir dejándome la piel como hasta ahora y en 2023 volveré a presentarme a las elecciones.

Primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Oropesa