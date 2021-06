Sense festa de Sant Joan però amb la mateixa alegria de sempre donem la benvinguda a l’estiu a Almassora. La prudència ens ha fet tancar les platges de la nostra localitat i renunciar a les fogueres en esta data especial tot i que, mentres escric aquestes linies, només 10 persones han donat positiu per covid en els darrers 14 dies. Una de les incidències més baixes de l’últim any no pot portar-nos a engany: el virus segueix entre nosaltres i hem de compaginar les precaucions amb l’època més esperançadora de l’any.

És temps de tancar el curs, preparar el descans i carregar energies per al nou cicle. Ens queden 90 dies d’estiu i amb ells altres tantes activitats a la mar i el poble amb el convenciment que la població mereix un descans després d’un any, el segon ja, ple de renúncies personals i col·lectives. L’Ajuntament d’Almassora seguirà al peu del canó en este temps estival que serà decisiu per a encetar, entre d’altres, la segona fase d’obres de la Vila amb la plaça Major i els seus voltants com a epicentre d’un tram més de peatonalització.

No queden enrere, per importància, les altres dos obres que viuen un estiu definitiu: les dels col·legis Santa Quitèria i Ambaixador Beltrán. La seua construcció permetrà posar fi a anys, dècades, de precarietat. Renovar instal·lacions suposa també una oportunitat de futur per a consolidar matriculacions i fer dels dos centres opcions d’avantguarda per a les generacions per vindre a la nostra població.

L’Ajuntament d’Almassora que presidisc està ben orgullós d’haver pogut traure endavant els dos projectes només uns mesos després de la inauguració del Regina Violant, però les assignatures pendents eren tantes que no acaben ací. El següent serà l’IES Álvaro Falomir, que renovarà infraestructures coincidint amb mig segle d’activitat. L’agenda, per tant, està ben activa sense descuidar el control de la pandèmia.

Per això us demane que gaudiu d’un estiu merescut amb tota la prudència possible en temps de pandèmia. El centre de vacunació d’Almassora continua operatiu a ple rendiment però segueix necessitant del sentit comú de tots i totes. No renunciem a ell a partir de demà. Aprofitem l’oportunitat de respirar sense mascareta només quan estiguem lliures de contagis. I aprofitem estos 90 dies per a recuperar l’energia perduda. Bon estiu, Almassora.

Alcaldessa d’Almassora