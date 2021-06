Després d’un llarg procés de treball i planificació, tinc el plaer i l’honor d’anunciar que el nostre humil municipi serà capdavanter en una forma de gestió dels fems domèstics i urbans més eficient, sostenible i adaptada als requeriments que la normativa europea obligarà a totes administracions municipals: la separació dels residus i la seua recuperació sistemàtica.

Dilluns i dimarts passats van tindre lloc els primers actes públics a la plaça Major per a què es conega el sistema que, en breu, s’implantarà a les Alqueries. Aquest treball d’informació, pedagogia i escolta de suggeriments és imprescindible.

No cal insistir en la realitat que ens ha creat una societat de consum que ens duu a adquirir molts articles, la major part dels quals ens arriben en envasos plàstics que acaben barrejats amb materials orgànics, els quals són també un tresor per a una agricultura que camina cap a l’agroecologia, com a solució a la degradació de les terres tractades amb agroquímics.

Compromís dúiem aquesta modalitat de gestió dels residus al nostre programa electoral i el fet d’assumir la gestió de medi ambient, va significar l’oportunitat de dur a la pràctica aquesta opció ; així, agraïm el suport rebut per part de la Diputació, la Generalitat i el Govern d’Espanya.

Malgrat tot, el PP provincial es troba incòmode. Igual que no tractar els fems és una forma de corrupció social, llançar fem o mentides sobre altres formacions és una forma de corrupció política. L’alegria d’encetar aquesta nova etapa no ens impedirà dur als tribunals a qui llance fem sense proves i mentint descaradament; per això els exigim una rectificació immediata. Fem del fem l’oportunitat de créixer com a poble!

Regidora de Medi Ambient a les Alqueries