La semana pasada acudí a vacunarme al Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló. Debo decir que la organización fue magnífica. El trato humano, extraordinario. La eficacia y eficiencia de los procesos, más que contrastada. En definitiva, todo lo relacionado con la vacunación en la capital de la Plana se merece un 10. Un sobresaliente.

Los técnicos sanitarios que realizaban el control de los accesos me facilitaron una segunda mascarilla e indicaron el camino de baldosas amarillas. Una vez en la carpa, constaté que la cola estaba perfectamente organizada. No sentí temor alguno. La gente cumplía con su papel. Al llegar al mostrador de identificación me preguntaron el número del DNI y me pidieron que entrara en el edificio manteniendo siempre la distancia de seguridad. Una vez en el gran recibidor con suelo de pizarra aparecieron los primeros nervios, aunque la tranquilidad reinante sirvió para aplacarlos con inmediatez. Así llegué a los boxes y una sanitaria me indicó que me sentara.

Tras recibir el pinchazo, que ni siquiera sentí, permanecí unos minutos en la gran sala de espera y observación habilitada para la ocasión hasta que volví a mis quehaceres.

No tengo más que palabras de agradecimiento y elogio hacia los sanitarios que trabajan estos días en el Auditorio, vacunando a la población. Sin su profesionalidad, generosidad, dedicación y capacidad de sacrificio no sería posible obrar el milagro que con toda probabilidad se alcanzará en un par de meses.

