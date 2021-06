Tomás Llorens Serra, a qui fa poc més d’un any vam declarar ben merescudament fill predilecte del nostre poble, Almassora, ens ha deixat fa poques setmanes. Des de Compromís per Almassora volem traslladar el nostre més sentit condol a la seua família i amistats. DEP.

La trajectòria professional de Tomàs Llorens ha sigut extensa i fructífera. Director de l’Institut Valencià d’Art Modern i del Museu Nacional Reina Sofía, autor de nombrosos assajos i articles sobre crítica d’art, comissari de moltes de les exposicions de més renom de l’Estat, mereixedor de distincions com la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts i un llarg etcètera que no tenim espai per enumerar. La gran tasca que ha realitzat l’ha convertit en una gran figura del món cultural contemporani.

Ens enorgulleix tindre almassorins com Llorens, amb tanta repercussió, no només en l’àmbit espanyol sinó també de projecció internacional. És un orgull que persones com ell, que vetlen per preservar el nostre patrimoni cultural i artístic i donar-lo a conéixer, dins i fora de les nostres fronteres, estiguen al capdavant de les institucions i reben els reconeixements que es mereixen.

Afortunadament, Llorens no estava sol. Són moltes les persones que, com ell, han tingut i tenen cura del nostre patrimoni històric i artístic, com també del natural i paisatgístic. Bon exemple són els companys i companyes de Compromís que treballen des de la Generalitat i les diferents administracions per fer reviscolar una cultura i un patrimoni malmesos com a conseqüència de molts anys de retallades del Partit Popular. Poques, però, han deixat una petjada tan gran com Llorens.

Com a societat tenim la necessitat i el deure de preservar allò que ens identifica i ens és propi. Calen persones com Llorens, que vetlen per la pervivència i el foment de la nostra cultura i el nostre patrimoni. I en els moments que vivim, en què sectors com el cultural pateixen les restriccions derivades de la pandèmia, d’una manera especial. Llorens va exercir eixa important i necessària tasca de protecció a pesar de totes les dificultats afegides en èpoques com la postguerra. Mai podrem agrair-li prou el gran llegat que deixa al món de la cultura i de les arts.

Gràcies per tant, Tomás. Sempre estaràs en la nostra memòria.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora