Donar les gràcies a la Plataforma cívica LGTBIQ+ de Castelló és donar les gràcies a moltíssimes persones. Està composta per multitud de col·lectius i entitats que defensen i treballen pels drets i les llibertats de les persones representades sota les sigles LGTBI: CastellóLGTBI, Queer-fest, UJI-Pride, Casda, Creu Roja, Col·legi Oficial de Psicologia, Consell de la Joventut, Fam d’Ós, Patim, Intersindical i CCOO.

I és de justícia agrair tot el treball que desenvolupen a la nostra ciutat amb una gran dedicació. Perquè gràcies a totes les persones que contribueixen amb el seu temps, la seua experiència i la seua estima Castelló és un espai de defensa dels drets LGTBIQ+. I gràcies a la seua col·laboració prompte tindrem el I Pla LGTBI i serem una ciutat pionera en aquest camp.

A més, tant dissabte passat com ahir dilluns, totes elles van fer la lectura del manifest de l’Orgull 2021. Un manifest que va encaminat per a defensar els drets i reivindicar la lluita col·lectiva per la igualtat, per denunciar explícitament l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia i, per descomptat, per a demanar una llei estatal integral trans. Tot, sota el lema Els drets humans no es negocien, es legislen.

I cal que ho recordem perquè actualment, a diferents comunitats autònomes, tenim aprovades lleis per a dotar de drets i de protecció jurídica a les persones trans i LGTBI, com és el cas del País Valencià, on tenim una legislació que ha sigut referència a l’Estat i a tota Europa. Però això no és suficient. Necessitem lleis estatals que protegisquen, emparen i defensen lesbianes, trans, gais, bisexuals, intersexuals i altres identitats i orientacions sexuals dissidents i també les seues famílies.

Per elles, per totes les persones que encara han de veure com els seus drets es veuen minimitzats, vam eixir al carrer dissabte passat. Vam cridar, ben orgulloses i ben fort, que no farem un pas enrere en la defensa dels drets LGTBI. Perquè defensar aquests drets, és defensar els drets humans.

Regidora de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Castelló