El 25 de junio de 2021 ya forma parte de la historia democrática de nuestras comarcas. La primera alcaldesa de CIUDADANOS en la provincia. Una jornada inolvidable por todo lo que representa para los que trabajamos a diario por la política útil y otra forma de gobernar.

Tuve la suerte de poder vivir en primera persona esa toma de posesión y os aseguro que fue emotiva y estuvo cargada de significado para todos. Ha sido un largo camino el que hemos tenido que recorrer hasta llegar aquí y sabemos las dificultades que ha supuesto este éxito colectivo. Especialmente para decenas de candidatos que se presentaron dentro del equipo naranja a la alcaldía. Por eso estuvimos todos con Araceli y con Silvia.

No quiero pasar por alto que ha sido una mujer dando el relevo y las riendas democráticas a otra mujer. Algo impensable hace unos pocos años. Afortunadamente y gracias a la plena igualdad democrática ya no es ni siquiera noticia, pero no por ello quiero dejar de subrayarlo. Mucho nos ha costado a las mujeres llegar hasta aquí, a la primera plana política, y debemos tenerlo siempre muy presente.

Como coordinadora provincial de Ciudadanos quiero decir a todos los votantes provinciales, especialmente a los de Oropesa, que vamos a estar a la altura. Sabemos que el bipartidismo nos va a mirar con lupa, magnificando errores y minimizando aciertos, en su estrategia habitual de desacreditar lo que tanto temen. Pero nosotros no somos así. Nuestros dos años de lealtad con el gobierno socialista de María Jiménez así lo demuestran. Mis respetos también para ella y su equipo, con el que vamos a seguir colaborando.

Ha sido mucho y bueno lo realizado durante estos dos años en las áreas de nuestras dos concejales en Oropesa, sus vecinos han podido comprobar la buena gestión en Sanidad, Comercio, Turismo o Educación. Pero ahora nos toca representar a un municipio en un recién estrenado verano en el que será el turismo quien marcará el verdadero valor de la recuperación. Sin mascarillas al aire libre ni toques de queda, ha llegado el momento de volver a llenar calles y terrazas de ilusión.

Mejorar la calidad de vida y las oportunidades de nuestros residentes debe seguir siendo nuestra prioridad. Por encima de las siglas, siempre los vecinos.

Y por eso, Araceli tendrá la puerta de su despacho abierta a cada vecino, tanto a los que la votaron como a los que no. Nos sentaremos a dialogar con los que no piensan como nosotros. Es lo que hemos hecho siempre. Porque el futuro de Oropesa se debe construir entre todos y por eso, todos somos necesarios.

Enhorabuena alcaldesa, enhorabuena Ciudadanos por hacer historia municipal. Tenemos por delante mucho trabajo para sumar más alcaldías a la revolución naranja. Continuará...

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim