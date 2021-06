El 28 de juny de 2019, el dia de la meua presa de possessió, deia que arribava a la presidència de la Diputació un professor de filosofia, un alcalde de poble i un socialdemòcrata. Ser professor i avaluar pareix que van units, però a més a més, moltes vegades demanem als nostres alumnes que s’autoavaluen, que ells mateixos es fiquen la nota. Conscient que l’avaluació està en mans dels mitjans de comunicació i en última instància de la ciutadania, és a dir de tots vostés, vaja per davant una primera autoavaluació, és a dir, com es veu aquest professor, aquest alcalde i aquest socialista al capdavant de la nau provincial.

Professor. La primera tasca del professor és captar l’atenció i, en part, això es produeix si l’alumnat veu que el professor o professora gaudeix de la seua feina, li agrade el que fa, ho viu i com ho viu ho comunica, ho transmet.o feia com a professor i ho faig com a president. No sé si es nota o si aconsegueix la transmissió, però, malgrat els moments molt difícils i complicats que hem passat aquests dos anys, estic gaudint del que faig, m’ho crec i treballe per transmetre aquesta convicció per la província i pel municipalisme. A més a més, en la presa de possessió deia que la filosofia aporta logos, racionalitat, diàleg, capacitat de comprensió, reconeixement de l’altre, empatia i que eixos valors de l’humanisme i la il·lustració m’agradaria que formaren part de la presidència; no sé si ho hauré aconseguit plenament, però han estat presents: nou mesos de diàleg en la societat civil, cimeres d’alcaldes, diàleg en l’oposició, articles de premsa, pronunciaments públics, multitud de declaracions institucionals. Encara que tinguem discrepàncies ideològiques, l’amistat cívica, la filia i no la confrontació han de primar en el debat públic.o hem dit i ho hem fet.

Alcalde. Com a alcalde de poble, he estat en els alcaldes i alcaldesses de poble. Proximitat, eixa ha sigut una de les nostres essencials línies de treball. Reunions amb tots els alcaldes per comarques el primer any, cimeres d’alcaldes multiplicades per totes les comarques el segon, malgrat la pandèmia presència física als pobles. Tan sols en queden deu per visitar i abans d’acabar 2021 hauré estat en els 135 municipis. Cinquanta mil quilòmetres recorreguts, més d’una volta al món completa per terres de Castelló. «És la primera vegada que ve el president...» és una frase que ens han dit en molts indrets. La presència és fonamental i també enguany després de l’estiu tornarem a reunir-nos comarca per comarca en tots els alcaldes i alcaldesses per escoltar-los i transmetre nous projectes per a la Diputació.

Socialista. Amb el respecte més gran per totes les opcions polítiques democràtiques, moltes vegades hem dit i hem argumentat que a parer nostre, el projecte socialdemòcrata és el que millor equilibra els dos grans principis polítics: llibertat i igualtat. Des d’eixes bases hem dut un projecte progressista i d’esquerres a la Diputació: pla d’igualtat de gènere, memòria històrica, transparència, normalització lingüística... i, sobretot, lluita contra una forma de desigualtat que és la despoblació. Sense oblidar als grans municipis --al doblar els fons de cooperació municipal han rebut de la Diputació més ajuda que mai-- en la nostra línia estratègica cabdal ha estat i estarà el donar suport als municipis de l’interior. Dotar-los d’infraestructures, de serveis, de recursos, de personal. Els plans i les actuacions són nombroses: el Pla d’obres i infraestructures (Pla 135), Pla director de l’aigua, Pla de residus, plans d’ocupació, serveis socials, escoles matineres, Unitat de Promoció de l’Autonomia Personal, Unitat de Conciliació Familiar, tendes multiservei, eficiència hídrica, Smart Villages, comunitats energètiques, millora de carreteres, adequació de pistes i camins rurals, governança turística, educació ambiental, etc, etc. Tot, amen de doblar els fons de cooperació, despoblament i turístic de la Generalitat que, en ser fons incondicionats permeten la ficada en pràctica d’un altre principi que per a nosaltres és fonamental: l’autonomia municipal, la majoria d’edat dels nostres municipis. No és la Diputació la que sap el que els convé, són ells mateixos els que decideixen. Ells, eixos municipis, eixos pobles, la seua gent, els seus veïns i veïnes són els que doten de verdader sentit a una Diputació com ajuntament d’ajuntaments i no continuar exercint unes competències impròpies que per responsabilitat cal mantenir, però que tenen data de caducitat.

Dos anys, en part terribles, en part magnífics, que hem gestionat en un compenetrat i eficient equip de diputats i diputades, en una bona coordinació amb els socis de govern i amb una oposició que en moments difícils també ha sigut capaç d’arribar a acords. I res del que hem dit haguera sigut possible sense el personal de la institució. Davant el que ens ha passat, calia donar resposta i amb elles i ells l’hem donat i l’hem donat amb agilitat, amb força i energia, sent pioners en alguns moments. A tots ells gràcies, sabem també que s’ha de millorar en molts aspectes i anem a fer-ho. Amb il·lusió i ganes anem a pels propers dos anys i si foren un poc més tranquils que aquests dos primers tampoc passaria res! És més, ho agrairíem! Entre altres coses m’agradaria gaudir de les Festes de la Magdalena com a president, encara no ha estat possible...je...je! L’any vinent!

President de la Diputació de Castelló