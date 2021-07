Ahir van finalitzar a l’Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora les primeres jornades d’educació Experiències i projectes dintre i fora de les aules al nostre territori, una iniciativa posada en marxa per l’Ajuntament amb la col·laboració del Grup d’Investigació de la Universitat Jaume I Q-Heart. Es tracta d’una de les accions educatives en el marc de les Ciutats de l’Aprenentatge de la Unesco, de les quals, l’Alcora té l’honor de formar part des de setembre de 2020.

La veritat és que ha sigut una experiència molt enriquidora que ha complit amb el seu objectiu de posar en valor totes les accions que estan desenvolupant els centres educatius, en tots els àmbits i nivells, i ha permés, a més, intercanviar experiències i reflexionar sobre l’educació i les diferents metodologies que connecten amb la societat.

Cal recordar que, entre altres activitats, en aquest curs s’ha posat en marxa amb gran èxit el projecte Aules al carrer, que es realitza conjuntament entre tots els centres educatius i l’Ajuntament, a través del Museu de Ceràmica.

Sens dubte, aquest, junt amb tots els projectes vinculats a la Reial Fàbrica i el patrimoni, entre altres, són clars exemples de la destacada tasca que s’està duent a terme des del Museu i els centres de l’Alcora i la comarca quant a innovació educativa. També des de diferents departaments municipals, Serveis Socials, Policia Local… han sumat a les jornades les seues experiències i iniciatives en l’àmbit de l’educació.

Cal posar en valor tots eixos projectes, i altres també molt destacats com Músiques per a la vida, que situen al nostre territori com a referent en innovació educativa i que han contribuït al fet que l’Alcora siga la segona ciutat espanyola a ser acceptada dins de la Xarxa de Ciutats de l’Aprenentatge de la Unesco.

Espere que siguen les primeres de moltes jornades d’educació i, atenent a la gran acceptació, estic convençut que així serà. Vull donar l’enhorabona a la regidora d’Educació, Vanessa Periz, i a la doctora Ana M. Vernia de la Universitat Jaume I, per impulsar aquesta iniciativa.

Vull aprofitar també per felicitar els centres educatius i el Museu de Ceràmica per estar sempre buscant, creant i experimentant… per impulsar iniciatives, enriquir les experiències educatives i acostar els aprenentatges a les necessitats de l’alumnat. A més, en un any tan complicat com aquest, gràcies a la seua implicació i bon fer, el curs ha tirat endavant i, a més, amb bons resultats.

Així mateix, vull felicitar els alumnes pel seu esforç i especialment aquells que han finalitzat enguany batxillerat pels bons resultats en la selectivitat. Acabe destacant que un alumne de l’IES Ximén d’Urrea de l’Alcora, Josep Clar Martí, ha tret la nota més alta de la província i la segona de la Comunitat. Tot un orgull #lAlcora #ReferentEnEducació.

Alcalde de l’Alcora