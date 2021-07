No els vaig a enganyar, fa molt de temps, en les meues primeres lectures de premsa, quan era excessivament jove, d’urbanisme no en sabia i les notícies al voltant del Pla General, em causaven poc d’interès. Els esforços dels periodistes per transmetre un missatge clar d’allò que passava a l’ajuntament no sempre assolia l’objectiu desitjat. Ara, com en altres tantes coses, el pas del temps i la reflexió m’ha fet canviar (i molt!) l’interès per l’urbanisme de la nostra ciutat, passant de la crítica d’eixa herència que ens van deixar els anys 60 i 70, a la recerca i el treball per un urbanisme sostenible.

I avui és una bona setmana. El dilluns el govern de Castelló aprovàvem de manera definitiva el Pla General Estructural. Restem a un ple, per a tenir aprovat el full de ruta del model urbanístic de la nostra ciutat, el principal repte que ens vam trobar quan vam arribar al govern, i que ara l’Acord de Fadrell, després de molta feina, podrem assolir.

Un Pla General que cohesionarà el terme municipal. Un pla que ens servirà per desterrar l’especulació, per acabar amb els solars abandonats. Un document que és la ferramenta per a protegir el territori i facilitar la recuperació de terrenys productius. Un pla que dóna garanties als inversors fomentant un creixement industrial realista i equilibrat, que serà un revulsiu per la nostra economia i que la seua aprovació és traduirà en llocs de treball.

L’urbanisme pel que apostem Compromís servirà per fer una ciutat més humana, més sostenible i més verda; incrementant els parcs, la xarxa ciclista i els espais per vianants. Hem de fer efectiva la ciutat dels 15 minuts, on les persones, el transport públic i les bicicletes són el mitjà de transport prioritari. Un pla que marca les directrius per regularitzar de manera raonable, centenars d’habitatges de la Marjaleria després d’anys de desgovern, creant una eixida, legal i mediambientalment sostenible, a un dels tresors del nostre terme municipal.

He tingut la satisfacció personal de formar part d’aquest projecte des del primer dia. I ara que estem arribant a la fase final d’aprovació, no puc evitar pensar que tota aquesta feina ha valgut la pena. Ara cal fer-ho possible, urbanitzar i desenvolupar per fer realitat el Castelló de drets i d’oportunitats, amable i sostenible que volem Compromís.

M’agradaria acabar aquest article dient-los que aquest Pla aposta de manera decidida pel creixement industrial. Tenim més superfície de desenvolupament industrial que la que marca l’Estratègia Territorial de la Comunitat. Si tenim més superfície pel nostre desenvolupament industrial és justament perquè allí on està Compromís, entenem la capitalitat que ha d’exercir Castelló sobretot en la part logística de la seua àrea metropolitana. A Castelló tenim un Pla, que serà un revulsiu econòmic per a Castelló i la província.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló