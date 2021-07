Des d’avui ja es poden adquirir els bons de descompte per a gastar en el comerç i en l'hostaleria de Borriana, a través del programa de promoció i dinamització econòmica Els Bonos, dissenyat i impulsat per l'Ajuntament de Borriana.

Amb l’objectiu fonamental de continuar amb el suport al comerç, l'hostaleria i el sector serveis davant la crisi derivada de la pandèmia, el consistori injecta 200.000 euros als establiments de la ciutat amb l'emissió de bons per valor de fins a 200 euros que es podran gastar en el mes de juliol, amb l'objectiu d'incentivar el consum de la ciutadania i així donar suport al teixit empresarial local.

És el moment d’utilitzar els bons, per a tots junts revitalitzar el municipi, entre tots i totes hem de recuperar l'activitat econòmica i evitar el tancament de negocis, perquè Borriana ens necessita, i per això demane a la ciutadania que es queden a la ciutat, és el moment d'eixir, comprar i consumir, però a casa nostra.

Des de l'Ajuntament hem posat en circulació bons de 20, 50, 100 i 200 euros, subvencionats al 50% per als veïns i les veïnes de Borriana que es podran bescanviar per a gastar en comerços de proximitat i hostaleria adherits, com ara botigues de roba, llibreries, ferreteries, merceries i un llarg etcètera.

Concretament amb aquesta campanya, els consumidors i consumidores dupliquen el valor de la seua compra, perquè en el moment de comprar els bons, pagaran el 50 per cent del valor nominatiu bo, i l'altre 50 per cent és l'import de la subvenció directa municipal.

A més, amb la finalitat d'aconseguir el major nombre possible de persones beneficiàries, s'estableix el màxim de subvenció per persona en 100 euros, és a dir, el valor dels bons de compra podrà arribar fins a 200 euros. Cal destacar que ja s’han adherit a la campanya al voltant d’un centenar de establiments i esperem que continuen afegint-se. En la mateixa web on es compren els bons borriana.bonoconsumo.es es troba la llista dels comerços i establiments d'hostaleria que participen en el projecte.

La gestió de la campanya va a càrrec de la Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç-CV), en qualitat d'entitat col·laboradora, amb el suport de la Federació de Comerç de la nostra ciutat. Aquesta iniciativa és una mesura més de les desenvolupades pel govern municipal per a pal·liar els efectes de la pandèmia en el comerç i en l'economia local i, per això, inclou al sector de l'hostaleria, així com a altres negocis dels sectors vinculats a l'oci i els serveis, com el de perruqueria i tractaments de bellesa, el d'agències de viatges, i una llista molt llarga de sectors.

Ja han arribat els bons, per a tu, per al comerç, per a Borriana!

Alcaldessa de Borriana