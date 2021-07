Estaba releyendo un libro de Martin Heidegger, Ser para la muerte (en alemán Sein zum Tode) o, como propondría traducir Julián Marías, Estar a la muerte. La muerte es una condición de la existencia y debemos aceptarla, no negarla. Tampoco obsesionarse. Contra esto he aquí la sentencia epicúrea: «La muerte es una quimera, pues, cuando yo estoy, ella no está; y cuando ella está, no estoy yo». Pero, por lo que parece, todavía nos resulta lejano el hecho de integrarla en nuestra vida, sobre todo cuando uno es joven, que no es mi caso.

Durante esta pandemia la muerte ha rondado muchas vidas y ha acabado con bastantes de ellas. Será una experiencia inolvidable, si bien creo que muchos no son conscientes. Y no son conscientes de que el fenómeno puede provocar efectos mortales como las estadísticas nos informan. ¿Inconsciencia, desinformación, falta de ética y valores...? Un poco de todo. El llamado encuentro social, como dicen los sociólogos, es una ocasión de interacción cara-a-cara, en la que la presencia recíproca del otro afecta la interacción en su más amplio sentido, tanto conversacional como en el lenguaje no verbal, más peligroso todavía.

No estamos en contra del encuentro social, pero el problema surge cuando de él pueden derivarse situaciones negativas, tanto para los asistentes como para quienes reciben a los posible contagiados en su casa tal como se ha constatado. Uno es libre, pero las consecuencias pueden ser fatales para quienes, ajenos al origen de la causa, contraen la enfermedad, pues como decía el filósofo, el ser humano es «un-ser-para-la-muerte», pero sin prisas. Y aviso para navegantes: Nada es suficiente para quien suficiente es poco. ¡A pensar!

