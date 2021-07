No hi ha res repartit en el món més equitativament que la raó: tots estan convençuts de tindre suficient (Descartes). Vaja per davant el meu respecte a totes les persones que tenen un sentiment religiós. Creuen en l’existència d’un Déu i d’un més enllà i es senten representats en la seva simbologia, és a dir, tenen fe. La fe és immaterial i, per tant, irrebatible; no és una teoria, ni tan sols una hipòtesis, ja que la Fe manca d’estructura empírica, se recolza en fenòmens inexplicables, en sentiments lligats a la creença i esperança d’un altra vida, una vida on seràs jutjat pel que has fet en aquesta. Malgrat estar convençut que les sensibilitats socials envers la religió es troben plenes d’errors, imposicions, por, supersticions, fanatisme, manipulacions i interpretacions de la realitat i de la història, em sembla impossible convèncer-los del contrari. No tinc raons que superen la fe, perquè aquesta no té raons.

Tanmateix, vull deixar la fe a banda, per parlar de la simbologia. El símbol en sí mateix no és la fe, ni la convicció de una creença; el símbol representa a una congregació de fidels o creients, que té dret a ser protegit com referent de religiositat d’eixe conjunt, però aquests no poden pretendre la protecció de la imposició del símbol als altres grups socials que no representa.

A Castelló de tant en tant brolla la problemàtica de la Creu dels Caiguts del passeig Ribalta. Una obra que es va imposar en 1944 per a glorificar i honorar als caiguts per Déu i la pàtria. Amb una forçada submissió dels que perderen la guerra, una problemàtica no resolta en els últims 42 anys, potser per covardia política o per una política local que se desprenia de la legalitat constitucional en benefici de una d’una estabilitat social. Un clar menyspreu a tots aquells que caigueren per defensar un Estat legal i legítim; una creu en un lloc públic que representa a una església que va beneir el cop d’estat.

Creus, Menorah, Aum, Pravana hindú, Kalifat árabe, qualsevol símbol religiós que per si mateix dona a entendre una religió i es troba en un lloc públic pot afectar o ferir sensibilitats. Òbviament que no són el mateix: els elements culturals i els que, encara formant part de la història, tenen, per la proximitat del temps, més de propagandístic que de cultural. Al meu humil entendre, no tots els símbols, com és manifest, són religiosos. Considere que serà religiós sols aquell que pretén difondre allò que representa, per tant, la creu que es troba en el passeig Ribalta és un símbol que representa a una religió concreta, als seus seguidors i difondre la seua doctrina.

A més, la creu del caiguts del passeig Ribalta és un símbol que recorda un esdeveniment, luctuós, i il·legal com va ser el cop d’estat del 36, que va provocar la mort de milions d’espanyols, i la ruïna i misèria del país. Aquesta creu no és un element cultural, és el símbol d’una injustícia, d’un home que va ser condemnat per la intervenció dels dirigents religiosos de la seva confessió en un judici civil que el va declarar innocent. No deu formar part del bé públic municipal, ja que la seva presència pot donar a entendre la pertinença de tot el municipi a la dita religió, un suport al fet pel qual va ser erigida, un aval a la intervenció de la religió en temes civils i una ofensa per als milers de caiguts.

Tota religió es posa com posseïdora de la veritat absoluta, però els que no tenen símbols que oposar o no pertanyen a la religió del símbol tenen l’exigència moral i legal que no se’ls imposen des de llocs públics els símbols d’altres. L’ integrisme té tendència a convertir els dogmes propis en obligacions socials per a els altres.

La creu del passeig Ribalta pertany a la simbologia que, per a molta gent, recorda un passat molt recent, dolorós, humiliant. Després del 78 segueixen suportant els símbols dels vencedors i encara actualment, amb una cruel manca de sensibilitat, es manté perquè mantenir-lo és recordar a la resta el supremacismo del guanyador. Com deia Foulker: «El passat no està mort ni enterrat, en realitat ni tan sols és passat».

