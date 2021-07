Como sea, vecinos de Castelló del Riu Sec, que el equipo del gobierno municipal de nuestro pueblo ha pensado en un urbanismo racional para la capital de La Plana, cayó uno en la cuenta de no tomar el caso por el medio, sino desde el principio por tal de que el lector tenga noticia entera del mismo.

Y el principio era un humedal costero desde el cabo de Oropesa hasta las lindas lagunillas de Almenara. En el término municipal de Castelló, desde el Quadro de Santiago a Almalafa, pasando por la partida Patos y Senillar, el humedal se denominaba aiguamolls de la marjal. Aunque el humedal castellonense a lo largo del litoral de la Plana Alta y Baja tenía para sus pobladores un apellido harto conocido: inundable. La bondad del clima mediterráneo le deparaba a nuestro suelo meses secos y lluvias torrenciales. Se abrían al finalizar el verano las nubes y el agua llegaba a cántaros a barrancos, ríos y torrenteras, de su natural secos. El Riu Sec y la Rambla de la Viuda, el barranc d’Almela y el barranc del Malvestit, el barranc del Sol y el barranc de Fraga, el barranc de Penya Roja y el barranc de la Torreta, el barranc de la Figueta y el barranc de Migdia, el barranc de Boira y el Barranc de l’Algepsar y demás torrenteras, no tienen el don de la palabra. Si la tuviesen hablarían de las periódicas inundaciones; hablarían de las toneladas de limos y sedimentos depositados en los bajos de La Plana, de la capa freática y la turba a escasos metros de profundidad en nuestro humedal marjal; de los nacimientos o ullals que brotan todavía aquí y allá. De cualquier forma, si hablasen, enmudecerían de inmediato al contemplar la edificación que se llevó el último medio siglo sobre el mismo.

Pero sigamos en el pasado. En el humedal del Riu Sec se cultivó desde tiempos ancestrales el arroz, aun cuando el humedal era de propiedad real y coto de caza de los monarcas catalano-aragoneses. Claro que, en los legajos consultados, no hallamos el nombre de alguna cabeza coronada que visitase estos pagos, y disparase una flecha a algún pato en l’Estany del Lluent, que se secó de forma artificial a finales del siglo XIX, y del que tenemos constancia fotográfica. Cuanto encontramos en las crónicas del siglo XIV y XV, son cartas, órdenes, ruegos o pragmáticas reales, enviadas por los monarcas al Consell Municipal de la Vila de Castelló. Ordenaban que se dejase de cultivar arroz. Porque los arrozales inundados e inundables eran principio y fin de una excesiva mortandad a causa del paludismo. Con menos súbditos, había menos impuestos que ingresar en las arcas reales. Caso omiso harían los agricultores, ya que las órdenes se repiten. Vamos, algo parecido a las leyes del suelo o planes generales de ordenación urbana, que teóricamente eran y son de obligado cumplimiento, y nadie cumplió como se puede observar en la marjaleria, si no se la mira de soslayo.

Y es que cuando se mira de frente el estropicio, la dejadez, la anarquía urbanística en el humedal de los últimos 50 años, se acuerda uno de las nuevas normas que han de regir en el futuro, y de los consejos de don Quijote a Sancho por tal de que gobierne con rectitud la Ínsula: «No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen (…) y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como el tronco, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo lo menospreciaron y se subieron sobre él». No cita el humanista Cervantes, conocedor del mundo grecolatino, a Esopo, pero alude a la fábula de las ranas. De las que seguiremos contando, si el calor estival lo permite.