Presupuesto no, por supuesto que siempre tarde y mal. Si a muchos de los lectores castellonenses les informamos que el Ayuntamiento de Castellón sigue sin presupuestos, probablemente les sorprenderá, pero si además les decimos que el año pasado pasó exactamente lo mismo, que fueron aprobados en el último pleno de Julio, les parecerá ya una tomadura de pelo. Pues así es como nos sentimos desde la oposición. Los presupuestos son las cuentas anuales que deben presentarse a principios de cada año, el desacord del Fadrell también ha provocado un destemps en los presupuestos. Esto es un despropósito y una falta de respeto a los castellonenses. El desacord del Fadrell ha caído en el hábito de dejar todo el trabajo para mañana, y así nos va. Del 2020 35 millones de euros se quedaron sin ejecutar, lo que supone casi un 20% del presupuesto, si pensamos que el 70% del mismo va destinado a pagar gastos ordinarios como nóminas y otros conceptos, vemos que realmente el dinero que va destinado a iniciativas en pro de los castellonenses apenas se utilizó, y este año correremos la misma suerte. Porque de aprobarse los presupuestos de este 2021, el próximo 29 de julio, no comenzarán a ejecutarse hasta septiembre, lo que imposibilitará de nuevo que se ejecute todo el presupuesto en cuatro meses. Lo que supondrá de nuevo superávit para el consistorio, no por buena gestión sino por todo lo contrario, sus gestores lo utilizarán para amortizar deuda en vez de revertir en los castellonenses a modo de bajada de impuestos o en inversiones sociales. Este es el progresismo del Fadrell.

Lástima que el PSPV no cumpliera hace meses su parte de la negociación con Ciudadanos. A estas alturas los presupuestos para Castellón estarían aprobados y ejecutados. Serían unos presupuestos post covid, sociales, para reactivar la economía local. Unos presupuestos para las personas, para todos los castellonenses, unas cuentas sin tintes ideológicos, todo lo contrario a lo que nos tienen acostumbrados. Lamentablemente el PSPV seguirá bailando con la más fea.

Portavoz de Ciudadanos en Castelló