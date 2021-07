Sí, dos anys. Marcats pel covid. I ja a l’equador de la legislatura municipal, també a la Diputació, per primera vegada en aquesta casa, Compromís hem encarat un nou repte al govern que assenta les bases per articular un territori de manera justa des de molts àmbits.

El balanç de Compromís és del tot positiu perquè estem consolidant estratègies d’acord amb la nostra visió política sobre el paper d’aquesta institució com a acompanyant dels ajuntaments, especialment dels més menuts, amb l’objectiu de dotar-los dels serveis bàsics que consolidaran una transició econòmica i social basada en la justícia territorial i climàtica. Com hem implementat aquesta idea global? Mitjançant plans a partir dels quals hem articulat les accions de les àrees de Sostenibilitat i de Promoció Econòmica i Internacionalització i de Sostenibilitat.

Segur que n’han sentit a parlar ja del Pla Director d’Abastiment d’Aigua, que garantirà l’accés eficient de tota la població a aigua potable. També, del Pla de Transició Energètica, amb el qual fomentem l’autoabastiment dels edificis públics i la implantació de comunitats energètiques locals. Aquest és un model energètic alternatiu al del transport massiu d’electricitat de la MAT i que exemplifica com els governs amb Compromís passem de la protesta a la proposta.

De la mà de Conselleria, hem fet una aposta pionera a l’Estat per dur el servei d’Educació Ambiental a totes les localitats i oferir ferramentes a la ciutadania que ens aprope cada dia més al paradigma de l’economia circular. Estem impulsant la recollida selectiva de residus porta a porta i donant suport als ajuntaments per als Plans Locals de Residus en la línia del nou PIR valencià i de les directrius europees per a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Això, sense oblidar els projectes pilot de revalorització de residu agrícola a les plantes de purins.

A l’àrea de Promoció Econòmica i Internacionalització, el Pla d’Ocupació, recuperat pel company Pau Ferrando, ha aconseguit l’adhesió dels 135 ajuntaments de la província. Consolidem el programa Talent Rural de pràctiques professionals en entitats ubicades a l’interior i hem llançat el Pla de Digitalització i el servei de Sostenibilitat Empresarial als CEDES, amb què acompanyem a empreses, cooperatives i autònoms en l’assoliment dels ODS. La consolidació del Centre Europe Direct Castelló contribuirà a difondre informació i ferramentes per implantar la doble transició ecològica i digital que promou el Pacte Verd Europeu, al que ens vam adherir la Diputació quan el va llançar la Comissió Europea.

Ja ho hem dit: no pot quedar ningú enrere i treballem per assegurar l’emancipació dels municipis en aquesta nova realitat que ens exigeix més sostenibilitat i interconnectivitat.

Portaveu de Compromís per Castelló a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló