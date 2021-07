Al meu poble tenim molt clar que no volem la MAT. I no és que no la vulguem a Borriol, sino que no la volem enlloc! El pas de la MAT pel nostre terme ens afecta. Primer, perquè s’ha projectat a escassos metres de nuclis poblacionals de primer ordre, com el Mas de Gaetà, i d’edificacions de la partida del Pla de Moro, les Cases de la Cucala i la Pedrera, on la línia incidiria de manera directa en la salut i vida de les persones.

Segon, perquè esdevé un atemptat irreparable envers el patrimoni cultural, històric i etnològic de Borriol, ja que travessa formacions d’abancalaments centenaris de pedra seca, una tècnica constructiva recentment declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

A aixó s’unixen els corrals de ramat construïts pels moriscos que han perdurat fins hui, com el Corral de l’Estanquer, el de la Cucala o el de Turment, elements arquitectònics protegits pel Catàleg de Bens Patrimonials del nostre poble. Així mateix, la línia circumda el poblat ibèric dels Perxets o del Tossal Negre.

Podria seguir anomenant elements arquitectònics i naturals que es veurien perjudicats si aquesta instal·lació va avant. Tenim clar que tota pedra fa paret i que qualsevol acte, per xicotet que siga, sempre consciencia i suma.em omplert ja els carrers de banderoles expressant el nostre rebuig a aquest projecte i ens hem implicat també en la bicifestació que ha convocat Castelló en Bici aquest cap de setmana per reivindicar el nostre posicionament com a poble.

El veïnat pren consciència de la barbaritat que suposa la instal·lació de la línia de Molt Alta Tensió. Necessitem un model de comunitats energètiques en xarxa, no una autopista d’energia que es carregue el territori i fomente l’especulació.

Alcalde de Borriol