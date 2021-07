La vacunació avança imparable. I ho ha de fer encara més. Els esforços que estem fent la Generalitat i els ajuntaments, però sobretot els professionals sanitaris, per a fer possible la immunització massiva --la principal barrera i defensa que tenim per a plantar-li cara al virus-- estan donant uns resultats excel·lents, però no està tot fet. Les últimes dades epidemiològiques, amb un important repunt de contagis en els més joves, ens obliguen a estar molt alerta i extremar la prudència i la responsabilitat individuals; també a garantir que el ritme de vacunació siga el més àgil i en les millors condicions possibles.

Per això, de manera coordinada amb el departament de salut de la Plana i el seu gerent, Miquel Rovira, hem pres una decisió que garantirà que la vacunació massiva mantinga els òptims estàndards de qualitat dels últims mesos: el centre de vacunacions de Vila-real es traslladarà de manera temporal a l’Estadi de la Ceràmica --en els baixos de Preferència-UEFA-- a partir del dilluns que ve. D’aquesta manera, garantirem la millor qualitat assistencial en previsió de pròximes onades de calor. Un solució que beneficiarà als usuaris i al personal sanitari.

El Centre de Congressos, Fires i Trobades ha estat i és un excel·lent referent del procés de vacunació massiva. Un lloc idoni per les seues dimensions, l’equipament, ubicació, condicions o accessos. No obstant això, l’arribada de l’estiu i l’experiència dels últims dies, amb la previsió que la calor vaja en augment, ens va portar ja fa setmanes a començar a plantejar possibles solucions i llocs alternatius, donat que la climatització del Centre de Congressos, un recinte de 2.500 metres quadrats, no és viable. La primera opció va ser reubicar el punt de vacunació al Centre de Tecnificació Esportiva, que Sanitat té cedit en aquests moments com a hospital auxiliar. Però, vist que en aquests moments els contagis també s’estan incrementant de manera considerable, tot i que, afortunadament, no amb la virulència d’altres èpoques, ens aconsella mantenir el CTE com a possible centre auxiliar de l’Hospital de la Plana.

Per això, i gràcies a la col·laboració continua del Villarreal CF, traslladarem a partir del dilluns que ve, 12 de juliol, les immunitzacions contra la covid-19 a l’Estadi de la Ceràmica, en la zona que ja es va gastar, amb molts bons resultats, per a les proves prèvies al viatge del Villarreal a Gdansk, d’on va tornar com a campió de l’Europa League. La Mesa de coordinació del procés de vacunació ens hem reunit aquesta setmana per acabar de perfilar els detalls del trasllat i dotar l’espai de tot allò necessari per mantenir el grau d’agilitat i eficàcia del procés. Accessos, trànsit, equipament, senyalització... Tot està ja preparat.

El Centre de Congressos, per part seua, es mantindrà en les condicions actuals i preparat perquè, a partir del 20 de setembre, puga tornar a convertir-se en el l’espai referent per a la vacunació massiva en el departament de la Plana. I així, junts, vencerem la covid-19.

Alcalde de Vila-real